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Vapur seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle iptal edilen vapur seferleri saat 20.40 itibariyle tekrar başladı.

Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirilmişti.

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sis Vapur Seferleri

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