Vapur seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle iptal edilen vapur seferleri saat 20.40 itibariyle tekrar başladı.
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirilmişti.
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