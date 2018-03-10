Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (2)

Alper KORKMAZ - Taner YENER - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- VAPUR seferleri iptal oldu; İstanbullular Marmaray'a yöneldi.
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da yoğunluk oluştu. Özellikle Sirkeci istasyonuna giriş çıkışlar aynı anda yapılamıyor. Yoğun kalabalık istasyonun dışına taşmış durumda.
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