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Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

VAPUR seferleri iptal oldu; İstanbullular Marmaray'a yöneldi.  İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (2)

Alper KORKMAZ - Taner YENER - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- VAPUR seferleri iptal oldu; İstanbullular Marmaray'a yöneldi.
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da yoğunluk oluştu. Özellikle Sirkeci istasyonuna giriş çıkışlar aynı anda yapılamıyor. Yoğun kalabalık istasyonun dışına taşmış durumda.

Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (2)Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (2)Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (2)Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor (2)

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