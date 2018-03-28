Vapur seferlerinde iptaller var! İste İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da sis etkili oluyor. Son hava durumu raporuna göre; İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah da etkisini sürdürdü, görüş mesafesi düştü. son bilgilere göre İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL?

Marmara Denizi'nde kötü hava şartları nedeniyle İstanbul Şehir Hatları İşletmesi Sarıyer-Anadolu Kavağı seferini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda kötü hava koşulları nedeniyle Sarıyer-Anadolu Kavağı seferi iptal edildi.