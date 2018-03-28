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Vapur seferlerinde iptaller var! İste İstanbul hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 07:30 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika bilgiler geliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü. Son açıklamaya göre; Marmara Denizi'nde kötü hava şartları nedeniyle İstanbul Şehir Hatları İşletmesi Sarıyer-Anadolu Kavağı seferini iptal ettiğini duyurdu. Peki Marmara Denizi'nde sefer yapan hangi hatlar iptal edildi? İşte İstanbul'da iptal olan vapur seferleri ve hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeler...

İstanbul'da sis etkili oluyor. Son hava durumu raporuna göre; İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah da etkisini sürdürdü, görüş mesafesi düştü. son bilgilere göre İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL?

Marmara Denizi'nde kötü hava şartları nedeniyle İstanbul Şehir Hatları İşletmesi Sarıyer-Anadolu Kavağı seferini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda kötü hava koşulları nedeniyle Sarıyer-Anadolu Kavağı seferi iptal edildi.

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