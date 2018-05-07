VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ (2)

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ - Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz'daki sis ve iskeleler

-15 Temmuz Köprüsü

