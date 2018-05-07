Vapur seferlerine sis engeli (2)

Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.

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