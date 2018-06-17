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Varilden yaptığı "reaktör" ile odun sirkesi ve kömür üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Amasya'da yüksekokul öğrencisi İbrahim Halil Avşar, "sistem analizi" dersinde varilden hazırladığı reaktör ile odun sirkesi ve odun kömürü üretimine başladı - İbrahim Halil Avşar: - "Amacım doğayı kimyasallardan ayırmak, bu nedenle en çok odun sirkesine yöneldim. Burada biz bu sirkeyi ağaçları, yaprakları haşerelerden arındırmak için kullandık ve faydasını da gördük" - "Tasarladığım makinenin patentini aldıktan sonra devletin verdiği hibe desteğine başvurup fabrika kurmayı planlıyorum"

ENES SANSAR - Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Programı Bölümü son sınıf öğrencisi İbrahim Halil Avşar, sistem analizi dersinde varilden hazırladığı reaktör ile odun sirkesi ve odun kömürü üretmeyi başardı.

Avşar, boş bir varile kurduğu reaktör ile fındık ve ceviz kabuklarını yaktıktan sonra çıkan gazı ayrıştırarak elde ettiği odun sirkesini zirai ilaçlamada kullanırken, posasını da presleyerek odun kömürü elde ediyor.

Yaptığı çalışmayı geliştirmek için öğretim elemanlarından da destek alan Avşar, organik tarımda kullanılan odun sirkesi üretimini geliştirmeyi hedefliyor.

Avşar, tarımda kullanılan kimyasal ilaçların ekolojiye verdiği zararı azaltma konusunu uzun süredir düşündüğünü, sistem analizi dersi için kendilerinden proje istenince odun sirkesi üretmek için proje hazırladığını kaydetti.

Önce makineyi tasarladığını ve sonra küçük ölçekli bir makine yaptığını belirten Avşar, odun sirkesi ile odun kömürü üretiminin başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

Avşar, sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

"Fındık kabuğunu veya ceviz kabuğunu karbonlaştırmak için 500-550 santigrat derecede ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra çıkan gazı tekrar bir boru sistemiyle içeriye veriyoruz. Atık gazlar ve içinde yanıcı gazlar bulundurduğu için yanma odasında tekrardan yanıyor ve aynı şekilde sistem devam ediyor. Yoğunlaşan dumanı damıtarak odun sirkesi elde ediyoruz. Amacım doğayı kimyasallardan ayırmak, bu nedenle en çok odun sirkesine yöneldim. Burada biz bu sirkeyi ağaçları, yaprakları haşerelerden arındırmak için kullandık ve faydasını da gördük."

Makinenin patentini aldıktan sonra devletin verdiği hibe desteğine başvurup daha büyük ve profesyonel bir fabrika kurmayı planladığını aktaran Avşar, "Bu iş gerçekten çok eğlenceli ve karlı bir iş. Altı kilo fındık kabuğundan 1 litre odun sirkesi, 5 kilo odun kömürü üretiyorum. Bunu sadece fındıkla değil, cevizle, kayısı çekirdeğiyle her şeyle yapabiliyorum. Odun sirkesinin litresi 600 lira, odun kömürünün kilosu da 8 lira. Zarar etme gibi bir ihtimaliniz yok. Devletimiz zaten bu tür girişimlere hibe desteği veriyor." diye konuştu.

Avşar, gelişmiş ülkelerin organik tarımda odun sirkesini sıklıkla kullandığını kaydetti.

- "Projeyi destekliyoruz"

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Salih Güvercin, Avşar'ın geliştirdiği sistem kullanılabilirlik ve ihtiyaçları karşılama açısından çok değerli olduğu için projeyi desteklediklerini söyledi.

Güvercin, öğrencinin kurduğu reaktörün basit ve pratik olduğunu ama profesyonel üretime geçildiğinde başarının kaçınılmaz olacağını ifade etti.

- Kimyasal ilaçlar yerine odun sirkesi

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İdris Bektaş da Avşar'ın kurduğu reaktörle üretilen odun sirkesini laboratuvar ortamında araştırdıklarını, sonucunda odun sirkesinin bitki hastalık etmenini yüzde sıfıra kadar indirdiğini gözlemlediklerini anlattı.

Bektaş, odun sirkesinin organik olduğu için zirai ilaçlamalarda kimyasal ilaçların yerine kullanılabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında odun sirkesinin bitki hastalıklarına karşı kullanılabileceğini tespit ettik. Bitki hastalıklarında günümüzde kullanılan birçok kimyasal madde bitkilerde gerek çevre sağlığı açısından gerek insan sağlığı açısından son derece risk oluşturmaktadırlar. Bunlar bitkilerde kalıntı olarak insanlara ve çevreye zarar vermektedirler. Bu şekilde elde edilen odun sirkesiyle beraber kimyasalla mücadeleye alternatif olarak yeni bir mücadele yönteminin geliştirileceğini hedeflemekteyiz. Yapacağımız laboratuvar çalışmalarının devamında farklı hastalık etmenlerine karşı elde ettiğimiz ürünü deneyeceğiz. Bunun akabinde farklı bitkilerin gelişimine de etkisinin olup olmayacağını deneyeceğiz. Bu şekilde ürünlerimizi geliştirerek piyasaya süreceğiz."

Odun sirkesinin toprak verimini de artırdığını vurgulayan Bektaş, Türkiye'de çok yaygın olmayan odun sirkesinin yapılan deneyler sonucunda buğday üretiminde verimi yüzde 70 artırdığının görüldüğünü aktardı.

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