Varile koydukları cesedi böyle taşımışlar

BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, Hulusi G. ve Sercan A.'nın, Şükrü Kesgin'i (38) öldürdükten sonra bacaklarını kestikleri cesedi varile koyarak el arabası ile ırmağa doğru taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Bartın'da, kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptıklarını iddia ettikleri Şükrü Kesgin'i sopalarla dövüp, bıçaklayarak öldürdükten sonra, bacaklarını kesip cesedini varile koyarak ırmağa atan Hulusi G. ve Sercan A.'nın sorgulamaları İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor. Polis olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplarken, Hulusi G. ve Sercan A.'nın varile koydukları cesedi el arabası ile taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı. 2 kişinin cesedi olay yerinden ırmağın bulunduğu yere yaklaşık 1200 metre boyunca el arabası ile taşıdıkları, varildeki cesedin görünmemesi için ise üzerini karton ve tahtalarla kamufle ettikleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cesedin el arabasıyla taşınması
//////habere dair servis edilen görüntüler
-Varildeki cesetten detay
Polis ekipleri
-Tekneyle varil sürüklemesi
-İş makinesı ile çıkartılması
-Detay görüntüler
-Şükrü Kesgin fotosu
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
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