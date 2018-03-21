Varsak-Zerdalilik 3. Etap Raylı Sistem Projesi ihaleye çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya ulaşımına kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni 27 Mart Salı günü ihale ediyor. Proje ile nostaljik tramvay hattı da modernize edilecek. Varsak-Zerdalilik arasında olacak 25 kilometrelik hatta 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 11.1 kilometrelik Meydan-Kepezaltı raylı sistem hattının ardından Meydan-Aksu arasındaki 18 kilometrelik ikinci etabı da kente kazandırmıştı. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Varsak- Zerdalilik arasında olacak 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni 27 Mart Salı günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi’nde ihaleye çıkarıyor. Proje ile ilgili 23 mahallede yapılan referanduma katılanlar Antalyalılar, 97.63 oranıyla evet projeyi istiyoruz demişti.

39 İstasyon yer alacak

Kepez Varsak’tan başlayıp, Muratpaşa Meltem’de Eğitim Araştırma Hastanesi’nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek, 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon yer alacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze’ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayı ile birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş geliş olarak düzenlenecek. Yeni vagonları ile nostalji tramvayı tamamen modernize edilecek.