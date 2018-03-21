Varsak-Zerdalilik 3. Etap Raylı Sistem Projesi ihaleye çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya ulaşımına kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni 27 Mart Salı günü ihale ediyor. Proje ile nostaljik tramvay hattı da modernize edilecek. Varsak-Zerdalilik arasında olacak 25 kilometrelik hatta 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon yer alacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 11.1 kilometrelik Meydan-Kepezaltı raylı sistem hattının ardından Meydan-Aksu arasındaki 18 kilometrelik ikinci etabı da kente kazandırmıştı. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Varsak- Zerdalilik arasında olacak 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni 27 Mart Salı günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi’nde ihaleye çıkarıyor. Proje ile ilgili 23 mahallede yapılan referanduma katılanlar Antalyalılar, 97.63 oranıyla evet projeyi istiyoruz demişti.
39 İstasyon yer alacak
Kepez Varsak’tan başlayıp, Muratpaşa Meltem’de Eğitim Araştırma Hastanesi’nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek, 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon yer alacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze’ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayı ile birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş geliş olarak düzenlenecek. Yeni vagonları ile nostalji tramvayı tamamen modernize edilecek.
Raylı sistem kenti saracak
Proje ile kentin kuzeyinde yer alan Varsak bölgesinden şehir merkezine ve batısında yer alan Otogar, Üniversite Hastanesi, Üniversite yerleşkesi, Adliye, Eğitim Araştırma Hastanesi gibi önemli bölgelere yolcu erişimi sağlanacak. 1. Etap Meydan-Kepezaltı ve 2. Etap Meydan-Havalimanı-Aksu hatları ile entegre edilecek 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile Antalya’yı saran bir ring oluşturulacak. Sistemler birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlandı.
Kepez’in değeri artacak
Kent içi ulaşımı rahatlatacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi, güzergahı üzerindeki bölgelerin de değerini artıracak. Hattın büyük kısmı Kepez ilçesi sınırlarından geçiyor. Hattın geçtiği yerlerdeki konut ve iş yerlerinin kıymeti artarken, Kepez ilçesindeki mahalleler ciddi bir değer kazanacak.
Vatandaş evet dedi
Daha önce Raylı Sistem 2’nci Etabı, Şarampol Projesi, Ulaşım Master Planı, Çallı Üst Geçit Projesi, Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, Üçgen Katlı Otopark Projesi’nin kaderini oylarıyla belirleyen Antalyalılar, 3. Etap Raylı Sistem Projesi için de sandık başına gitmişti. Hattın geçtiği güzergah üzerindeki 23 mahallede ikamet eden vatandaşların katıldığı referandumdan yüzde 97.63 ile evet çıkmıştı.
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