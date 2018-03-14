HABER

Varto Belediyesinde kadro sınavı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Belediyesi bünyesinde çalışan 49 taşeron işçisi, kadroya geçiş için sözlü sınava tabi tutuldu.Varto’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen haklardan faydalanan taşeron işçileri sözlü sınava tabi tutuldu.

Muş’un Varto Belediyesi bünyesinde çalışan 49 taşeron işçisi, kadroya geçiş için sözlü sınava tabi tutuldu.
Varto’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen haklardan faydalanan taşeron işçileri sözlü sınava tabi tutuldu. Sınav Komisyonu Başkanı olan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, işçilere sorular yöneltti. 49 işçinin geçişinin yapılacağı Varto Belediyesinde sınavda başarılı olanlar güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kaymakam Çetin, SGK kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçilerin sözlü sınava tabi tutulduğunu belirterek, sınavda başarılı olanların kadroya geçişlerinin sağlanacağını ifade etti. Başkan Çetin, "Taşeron hizmetlerinde çalışan geçici işçilerimizin kadroya alımı ile ilgili 696 sayılı KHK ve 375 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereği gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Daha önce başvuruları alınan personeller için sözlü sınavlar yapılmaktadır. Sınav komisyonumuz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını yürütüyorlar. Sınavlarda başarılı olanların güvenlik soruşturmasının tamamlanması ile geçişleri sağlanacaktır” dedi.
2 Nisan’a kadar bu çalışmaların tamamlanacağını dile getiren Çetin, daha önce ciddi bir sorun teşkil eden taşeron sisteminin AK Parti hükümeti tarafından çözüme kavuşturulmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. AK Parti hükümetinin son 15 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlerle ülkeyi hak ettiği konuma getirdiğini vurgulayan Kaymakam Çetin, “Birçok vatandaşımızın taşeron sistemi ile ilgili beklentilerine de duyarsız kalmayarak köklü bir çözüm üretmiştir. Biz bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuza işçi arkadaşlarımızın adına şükran ve minnetlerimizi arz ediyoruz. İşçi kardeşlerimize verilen hakların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Sınava giren Çiğdem Bayar adlı işçi ise, sınavın olumlu geçtiğini belirterek, sınavın tüm taşeron işçileri adına hayırlara vesile olmasını diledi.

Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç görüşmesi ertelenebilir

Son dakika! Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç görüşmesi ertelenebilir

Başkan Yağcı’dan Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezine ziyaret

Başkan Yağcı’dan Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezine ziyaret

Genel Sekreter Bayram, “Canla başla çalışıyoruz”

Genel Sekreter Bayram, “Canla başla çalışıyoruz”

Başkan Baran, “Sizler gözümüz ve kulağımızsınız”

Başkan Baran, “Sizler gözümüz ve kulağımızsınız”

Okur-yazarlık kampanyasına Burhaniye’den tam deste

Okur-yazarlık kampanyasına Burhaniye’den tam deste

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.