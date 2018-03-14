Varto Belediyesinde kadro sınavı

Muş’un Varto Belediyesi bünyesinde çalışan 49 taşeron işçisi, kadroya geçiş için sözlü sınava tabi tutuldu.

Varto’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen haklardan faydalanan taşeron işçileri sözlü sınava tabi tutuldu. Sınav Komisyonu Başkanı olan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, işçilere sorular yöneltti. 49 işçinin geçişinin yapılacağı Varto Belediyesinde sınavda başarılı olanlar güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kaymakam Çetin, SGK kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçilerin sözlü sınava tabi tutulduğunu belirterek, sınavda başarılı olanların kadroya geçişlerinin sağlanacağını ifade etti. Başkan Çetin, "Taşeron hizmetlerinde çalışan geçici işçilerimizin kadroya alımı ile ilgili 696 sayılı KHK ve 375 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereği gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Daha önce başvuruları alınan personeller için sözlü sınavlar yapılmaktadır. Sınav komisyonumuz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını yürütüyorlar. Sınavlarda başarılı olanların güvenlik soruşturmasının tamamlanması ile geçişleri sağlanacaktır” dedi.

2 Nisan’a kadar bu çalışmaların tamamlanacağını dile getiren Çetin, daha önce ciddi bir sorun teşkil eden taşeron sisteminin AK Parti hükümeti tarafından çözüme kavuşturulmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. AK Parti hükümetinin son 15 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlerle ülkeyi hak ettiği konuma getirdiğini vurgulayan Kaymakam Çetin, “Birçok vatandaşımızın taşeron sistemi ile ilgili beklentilerine de duyarsız kalmayarak köklü bir çözüm üretmiştir. Biz bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuza işçi arkadaşlarımızın adına şükran ve minnetlerimizi arz ediyoruz. İşçi kardeşlerimize verilen hakların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sınava giren Çiğdem Bayar adlı işçi ise, sınavın olumlu geçtiğini belirterek, sınavın tüm taşeron işçileri adına hayırlara vesile olmasını diledi.