Varto kaymakamı Çetinin acı günü

Muş’un Varto Kaymakamı ve belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin’in anneannesinin Ağrı ilinde vefat etmesinin ardında kaymakamlık makamında taziye ziyaretlerini kabul etti.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin’in ağrı ilinde vefat eden anneannesi için kaymakamlık makamında taziye ziyaretlerini gerçekleştirerek, baş sağlı dileklerinde bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Kaymakam Çetin, “Ağrı ilinde vefat eden anneannemin defin işlemlerinin yapılmasının ardında ilçeye döndüm. İlçe merkezindeki bazı vatandaşlarımız sağ olsunlar bizleri Ağrı ilinde de tek bırakmadılar. Bu günde makamda taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirmek üzere buraya baş sağlığı dileklerinde bulunan vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ve bizle beraber olan tüm Vartolu hemşerilerime teşekkür eder, vefat edenlere ve ölülere de Allahtan rahmet diliyorum” dedi.
Varto’da gerçekleştirilen taziye ziyaretlerine kamu kurum ve kuruluşların amirleri siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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