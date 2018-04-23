Varto’da 23 Nisan coşkusu

Muş’un Varto ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gümgüm İlkokulu bahçesinde devam etti. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Gümgüm İlkokulu Müdürü Suphi Sönmez, kamu kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerin yapılmasıyla devam etti.

Program, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin tarafından dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.