Varto’da iş yeri açılışı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, ilçede faaliyete geçen işyerinin açılışını yaparak hayırlı olmasını diledi.
Vartolu işadamı tarafından 300 metrekare alan üzerinde kurulan ve 10 çalışanı ile hizmete giren Varto taş unlu mamulleri ekmek fırının açılışını Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin ve işyeri sahibinin eşi tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Çetin, Varto ilçesinde bu tür hizmetlerin eksik olduğunu dile getirdi. Artık ilçede terörün bittiğini Allah’a şükür vatandaşların iş yerlerini açtıklarını ifade eden kaymakam Çetin, “İnsanlar iş yerleri açıyor, çoluk çocuklarına daha sıhhatli standartlar yapmaya çalışıyorlar. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Ne kadar yoğun işimiz olsa da geliyoruz. Vatandaşlarla birlikteyiz. Rabbim bereketli kılsın. Bu tür hizmetlerin burada da yapılmasında vatandaşlar açısında faydalı olacak. İlçeye böyle bir alışveriş merkezini kazandırmasından dolayı işadamını kutlarım” dedi.
İşyeri sahibi H.Zafer Aydemir ise, Varto ilçesinde bu tür yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Vatandaşların menfaatleri doğrultusunda hem kaliteli hem de ucuza mal edebileceğimiz tüm ürünleri burada müşterilere sunmaya devam edeceğiz. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza ve gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Yapılan açılışın ardından Kaymakam Çetin ve beraberindekiler, reyonları gezerek ürünleri kontrol ettiler.
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