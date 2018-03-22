Vartolu öğrenciler Muğla’ya uğurlandı

Muş’un Varto ilçesinin çeşitli köy okullarında eğitim gören 95 öğrenci, “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Muğla’ya geziye gönderildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında, öğrenciler farklı kültürleri gezerek, yeni deneyimler kazanmaya devam ediyor. Muş’un Varto ilçesinde hayatında deniz görmeyen, uçağa binmeyen ve il dışına çıkmayan 95 öğrenci, “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından Muğla’ya uğurlandı.

4 öğretmen nezaretinde 95 öğrenciyi geziye gönderen Mehmet Nuri Çetin, "Çocuklarımızın birçoğu ilk defa Muğla’ya gidecek. Hemen hemen tamamını gönderiyoruz. Bu tip faaliyetler kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından destekleniyor. Yaklaşık 100 öğrencimizi daha göndereceğiz. İnşallah devamı da gelecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, 95 öğrenciyi Muğla’ya göndereceklerini ifade ederek, “Ömrünün büyük bir kısmını burada geçiren ve daha önce hiç il dışına çıkmayan çocuklarımızı Muğla’ya gönderiyoruz. Orada tarihi ve turistik yerleri görmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızın kaynaşması çok önemlidir. Emeği geçen hükümetimize, valimize, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Biz de dışarıdan gelecek olan misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.