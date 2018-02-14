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Vasat Cemaati lideri Türkiye’ye iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 11:35 | Son Güncelleme

Yaklaşık 3.5 yıldır Erbil’de tutuklu bulunan Vasat cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye’ye iade edildi.

Ailesinin Türkiye'ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil’den Atatürk Havalimanı’na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’nden Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı’nın elini öpmeye çalıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
vasat cemaati şahmerdan sarı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
o bindiği ucak nasıl yapilyor. O kullandıği telefon nasil icat edildi. hasta olduğunda girdiği emar cihazi nasil kafa çalıştırılarak yapildi düşü dumu acaba. ama bunlar. bunlari sadece kullanir kafasi basmayan insanlari kullandığı gibi. ATATÜRK sen be kadar büyük bir insanmışsın. toprağın bol mekanin cennet olsun. ALLAH senden razı olsun
hayırlı olsun.bir lider daha çıktı
Hayırlu uğurlu olsun bı bu eksikti.
Bu dünyada hacı hoca olcan. vergin yok harcın yok binlerce kölen müridin var. binlerce kadın kız var cariyen olmaya hazır. yani bir nevi cennet yapıyosun dünyanı
memlekette az vardı bi tane daha gelmiş yabancı istihbarat örgütleri kullanmak için bi tarikat seyhi daha ülkemize göndermiş yüzde 85 i yabancı istihbarat örgütleri elinde olan tarikatların içine bu adamı da ekleyelim normal şartlarda bize teslim etmezlerdi nede olsa
NUR TOPU GİBİ BİR YOBAZIMIZ DAHA OLDU....
cübbeliye rakip çıktı o düşünsün din tacirlerine bir yenisi daha eklendi piyasalar bu durumu nasıl değerlendirecek merakla bekliyoruz:))
10 adam gücü depolamışta gelmiş şimdi cennete huriler düşünsün
tarikat liderlerinin bir çoğu israil ve vatikan ajanı galiba..milleti islamiyetten soğutmak için ellerinden geleni yapıyorlar..
bi sen eksiktin tam oldu.din simsarları.asla sizinle degiliz.
ülkemızde kıtlıgı vardı
Türkiye ye iadesini istemiş ailesi ; niye ki acaba ???
Ne bu kardeşim cemaatin bolluğu,mantarı gibi her yerden bir cemaat çıkıyor.
gözümüz aydın
HANGİ CEMAAT DİNDAR ACABA..? HEPSİ BİRBİRİNE DİNSİZ DER DE... AZ GELDİ BİZDEKİ YOBAZLAR...
ALLAH RAZIOLSUN HOCAM SENDEN
allah razı olsun
vatana millete hayırlı olsun
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