Vasat Cemaati lideri Türkiye’ye iade edildi

Ailesinin Türkiye'ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil’den Atatürk Havalimanı’na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’nden Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı’nın elini öpmeye çalıştı. (DHA)
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