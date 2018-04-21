HABER

Vasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşamını yitiren Mustafa Anat (62), vasiyeti üzerine 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşçakalın' yazılı pankartla uğurlandı.

Vasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşamını yitiren Mustafa Anat (62), vasiyeti üzerine 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşçakalın' yazılı pankartla uğurlandı.
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde emekli Mustafa Anat, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Anat'ın cenazesi evine helallik alınması için son kez getirildi. Cenaze evinde ölen kişinin vasiyeti üzerine yakınları tarafından 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşçakalın' yazılı pankart asıldı. Mustafa Anat'ın cenazesi evden bu pankartın altında çıkarılarak ilçedeki Seyfeler Camii'ne taşındı. Anat, burada kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Vasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandıVasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandıVasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandıVasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandı

15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.