Vasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşamını yitiren Mustafa Anat (62), vasiyeti üzerine 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşçakalın' yazılı pankartla uğurlandı.
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde emekli Mustafa Anat, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Anat'ın cenazesi evine helallik alınması için son kez getirildi. Cenaze evinde ölen kişinin vasiyeti üzerine yakınları tarafından 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşçakalın' yazılı pankart asıldı. Mustafa Anat'ın cenazesi evden bu pankartın altında çıkarılarak ilçedeki Seyfeler Camii'ne taşındı. Anat, burada kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum