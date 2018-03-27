Vasiyet üzerine 42 yıldır kardeş gibi yaşıyorlar

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Çırak ile Fatma Çırak 42 yıldır aynı çatı altında kardeş gibi yaşıyor. Rahmetli olan kayınpederleri Şakir Çırak’ın vasiyeti üzerine elti olmalarına rağmen yarım asra dayanan bir dostluklarının olduğunu belirten Çırak eltiler, “Eltiyiz ama kardeşten daha samimi olduk” diye konuştular.

1975 yılında Çırak Ailesi’ne gelin geldiğini ve 1977 yılında da kendisine elti olan Fatma Çırak ile tanıştığını belirten Ayşe Çırak, “Eskiden imkanlar kısıtlı olduğu için geçim şartları da zor olurdu. Kayınvalidem Mürşide Çırak ve Kayınpederim Şakir Çırak, ölmeden önce ikimize de vasiyette bulundu. Bizden en büyük istekleri iki elti güzel geçinmemiz idi. ‘Eşleriniz ne yaparsa yapsın siz iki elti iyi geçinin. Onlar kardeş bugün tartışıp yarın barışırlar. Siz kavga ederseniz hakkımızı helal etmeyiz” diye vasiyette bulundular. Biz de büyüklerimizin vasiyeti üzerine 42 yıldır kardeş gibi geçinip gidiyoruz” diye konuştu.

Zaman zaman anlaşmazlık yaşasalar bile bunu büyütmediklerini ve eşleri arasında yaşanan hiçbir münakaşaya da müdahil olmadıklarını belirten Fatma Çırak, “Aynı çatı altında ve aynı avluda yaşamak aslında çok kolay değil. Zaman zaman küçük dargınlığımız olsa da bunu hiç büyütmedik. 42 yıldır aynı kapıdayız. Elti olarak tanışıp kardeş gibi yaşayıp yaşlandık” dedi.

Gençlere ve özellikle aynı aileye gelin gelen eltilere de tavsiyelerde bulunan Çırak eltiler, “Eltiler arasında çıkan kavgaların en büyük nedenlerinden biri hırs ve iddiacılıktan kaynaklanıyor. Anlaşmazlık ya da öfke anında taraflardan biri eğilirse ve küçük şeyler büyütülmezse herkes geçinir gider. Eskiden imkanlar kısıtlı, hayat şartları daha zordu. Şimdi teknolojinin de gelişmesi ile işler de hayat da kolaylaştı. Mutlu olmak isteyen herkes kavgadan uzak dursun. Yıllar çok çabuk geçiyor. Özellikle kadınlar için insanın en yakını komşusu ve eltisi oluyor. Kimse küçük şeylerden birbirini kırmasın. Biz kayınpederimizin vasiyeti ile mutlu bir ömür yaşadık” diye konuştular.