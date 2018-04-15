VASKİ ekipleri 8 metre derinlikte arıza gideriyor

Van’ın Erciş ilçesinde ana ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle şehrin büyük bir bölümüne 24 saattir içme suyu verilemiyor.

Edinilen bilgelere göre, Işıklı Havzası’ndan şehir merkezine içme suyu taşıyan ana hatta meydana gelen arıza, VASKİ ekiplerinin işini hayli zorlaştırdı. Yerin 8 metre derinliğinde arızaya ulaşmaya çalışan ekipler, uyku uyumadan 24 saattir arızanın giderilmesine çalışıyor.

Ağrı-Van karayolu Yıldırım Usta Kavşağı önünde meydana gelen arıza nedeniyle karayolunun Van istikameti yönündeki Halim Hoca Camisi’ne kadar olan 100 metrelik bölümü ise araç trafiğine kapatıldı.

24 saattir içme suyu alamayan aboneler ise, bir an önce yeni içme suyu ishale hattının ilçe genelinde devreye alınmasını talep ettiler.