"VASKİ gelirini 40 milyon lira artırdı"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), 2017'de gelirlerini 40 milyon lira artırdı.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında 2017 çalışmaları ve 2018 projelerini tanıttı.

Görevlendirme yapılmasının ardından ilk olarak kurumsallaşmaya önem verdiklerini anlatan Tekataş, kayıp kaçağın önüne geçmek için abone belirleme çalışması başlattıklarını söyledi.

Hem binaları hem de müstakil bölümdeki daireleri barkod sistemiyle kayıt altına aldıklarını aktaran Tekataş, ilk anda 140 bin aboneyi listeye dahil etmek istediklerini belirtti.

- "İlk kez kara geçtik"

Tekataş, bu çalışmalar sonucunda kayıp kaçak oranını yüzde 80'lerden yüzde 59 seviyesine düşürdüklerini ve 23 bin yeni aboneyi sisteme dahil ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"TOKİ'lerdeki birikmiş su borçları ödemesinin kolaylaştırılması için yüzde 50 indirim ve taksitlendirme yaptık. Kurum olarak eğitime önem veriyoruz. 2017'de 107 okulun içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözdük. 11 kilometre su ve bin 600 metre kanalizasyon hattı döşedik. Yaptığımız çalışmalarla VASKİ ilk defa kara geçti. 2016 yılı gelirlerimiz 96 milyon lirayken, 2017 yılı sonu itibariyle 136 milyon liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıl 40 milyonluk bir artış elde edildi. Hizmetlerimizi de artışa geçtiğimiz paralarla yapıyoruz. Bu mali disiplin devam edecek. Biz 2018 ve 2019 dönemlerinde VASKİ'yi en karlı kurumlardan biri haline getireceğiz. Yapılan yatırımların yanı sıra önceki dönemin bıraktığı borçları da ödüyoruz. Giderlerimiz var. Giderlerimiz belki de gelirlerimizle paralel olarak artış gösterebilir. Bu yükselişin nedeni ödediğimiz borçlar. Tüm bu yatırımları yaparken, 40 milyon liraya yakın eski yönetimin borcunu ödedik. Özellikle küçük esnafımızın ve yatırımcılarımızın parasının ödenmesine öncelik sağladık. 20 bin liranın altında alacağı olan yüzerce esnafımız vardı. Bu paraların ödenmemesi esnafı yıpratır. Biz bu borçların tamamını ödedik. 50 bin liranın altındaki borçları da, 2017 yılının sonlarına doğru ödedik."