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VASKİ Genel Müdürü Tekataş, polislerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Emniyet Teşkilatının 173.

VASKİ Genel Müdürü Tekataş, polislerle bir araya geldi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla polislerle bir araya gelerek günlerini kutladı.
VASKİ toplantı salonunda düzenlenen programda, üzerinde polis arması ve 10 Nisan Polis Günü yazan bir pastayı kadın polisle birlikte kesen Tekataş, daha sonra bunu polislere ikram etti. Burada konuşan Ali Tekataş, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Vatanın ve milletin güvenliği, selameti için cansiperane görev yapıyorsunuz. İnşallah sağ selamet görevinizi tamamlayıp, sevdiklerinize kavuşursunuz. Bizler de sizler gibi vatanın bu güzel köşesinde görev yapmanın hazzını yaşıyoruz. Hayatım boyunca buradaki anılarımı unutmayacağım. Tüm emniyet mensuplarının bu özel günlerini tebrik ediyorum. Sizlerin Polis Günü’nü kutluyorum. Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar, görev yapanlara da sağlıklı görevler diliyorum" şeklinde konuştu.
Tekataş, polislere çeşitli hediyeler de takdim etti.

VASKİ Genel Müdürü Tekataş, polislerle bir araya geldi

VASKİ Genel Müdürü Tekataş, polislerle bir araya geldi

VASKİ Genel Müdürü Tekataş, polislerle bir araya geldi

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