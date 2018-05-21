HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

Marmaris’in Turgut Mahallesi'nde, yıllarca yöre sakinlerinin türbe diyerek ziyaret ettiği, adaklar adadığı ve dilekler tuttuğu mezar M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan Yunanlı boksör Diagoras’a ait çıktı. Anıt mezarın sahibi Diagoras, mezar kitabesinde "Hiçbir korkak mezarıma zarar vermesin" uyarısında bulunurken; aynı köyden mezarda kaçak kazı yapanların ya öldüğü ya boşandığı ya da hasta olduğu iddia edildi.

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Marmaris’in Turgut Mahallesi'nde, mahalleye hakim tepede yer alan, 40 yıl öncesine kadar köylülerin türbe diye ziyaret ederek adaklar adadığı 2300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığı ortaya çıkınca bu defa kaçak kazı nedeniyle içi talan edildi. Milattan önce 300 yıl önce yaşayan Yunanlı boksör Diagoras ve ailesine ait olduğu ortaya çıkan anıt mezar, mimari yapı anlamında Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor. 2 bin 300 yıl önce mezarına zarar verilmemesini isteyen Diagoras, “Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin” ifadeleri dikkat çekti.

ADAKLAR ARANIYORDU

Marmaris’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi'nin çıkışında dağın zirvesinde yer alan piramit şeklinde mezar, 40 yıl öncesine kadar yöre halkı tarafından türbe sanılarak adaklar adanıyor, umut beklentisi ile dualar ediliyordu. Hatta 40 yıl öncesine kadar askere giden gençler, mezar içinden alınan bir avuç toprağı askerlikleri boyunca yanında taşıyor, eğer askerden sağ salim gelirlerse toprak tekrar mezara dökülüyormuş.

t3

TÜRKİYE'DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Turgut Mahallesi çıkışından dağın zirvesine doğru 10 dakikalık bir tırmanmanın ardından ulaşılan 2 bin 300 yıl öncesine ait piramit mezarın Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliği taşıdığı açıklandı. Yunanlı boksör Diagoras’a ait piramit mezar mimari tarzı ile dünyanın yedi harikasından birisi olan Mausoleum’a benzerliği ile dikkat çekiyor. 6 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğindeki piramit mezarın girişinde kitabesi yer alıyor.

MEZAR KAZICILAR MEZARI TALAN ETMİŞ

Geçmişi milattan önce 300’lere dayanan 2 bin 300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığının ortaya çıkmasının ardından bu defa anıt mezarın içinin kaçak kazılar sonrası adeta içi talan edildiği ortaya çıktı. Mezarın iç kısmı kaçak kazılar sonrası delik deşik edilirken, anıt mezarın en üstünde olduğu tahmin edilen Rodos’lu Diagoras ve eşine ait heykelinin de yine kaçak kazılar sonrası kaçırıldığı tahmin ediliyor.

MEZARIN KİTABESİNDEN UYARMIŞ

Antik çağın ünlü boksörlerinden birisi olduğu tahmin edilen Diagoras, mezarın girişindeki kitabesinden verdiği mesajında mezar kazıcılarını adeta uyarmış. Mezarın kitabesinde, ‘Siz beyaz dişli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kalın. Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu savaşta ölen Diagoras isimli bir adamın ve örnek çocuklar yetiştirmesiyle ve kocasına sadakat anlayışıyla herkesten üstün olan ve babasının Aristomakha olarak adlandırdığı tanrılarla kıyaslanası karısının mezarıdır’ yazıyor.

t4

TÜRKİYE'DE TEK ÖRNEK

Profesyonel turist rehberi ve aynı zamanda Karia Yolu’nun ilk keşfeden isimlerden birisi olan Altay Özcan, piramit şeklindeki anıt mezarın hikayesini yörede yaşayan vatandaşlardan dinlediğini belirterek, “Bu mezar aslında 2 bin 300 yıllık. Milattan önce 3. yüzyıla ait. Anıt mezar Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılmış. Turgut köylüleri bunu bir türbe olarak görüyor. Köylülerden dinlediğimiz hikayeye göre, eskiden askere gidecek olanlar mezara girip toprak alıp kesenin içine koyuyor ve yanlarında götürüyorlar. Askerlik bitene kadar yanlarında taşıyorlar. Askerlik bittikten sonra güvenle geldilerse aynı toprağa mezar içine boşaltıyorlar. Çocuğu olmayan, hastalıkları olanlar buraya gelerek ‘Çağ Baba’ diye seslenerek yardım bekliyorlar. Bazı günler caminin yanında festival havası ortamında yemekler yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Bu yemekler anıt mezarın yanına çıkarılarak insanlara sunuluyor. Dileklerin gerçekleşmesi için adak olabilir. 30-40 yıl öncesine kadar köydeki insanlardan olduğu tahmin ediliyor kaçak kazıcılar tarafından kazılana kadar açılmamış bir mezardı. Kitabedeki anlatıma göre ‘Ben sizi yukarıdan izleyeceğim’ diyor. Anıt mezarın en tepesinde de kendisinin ve eşinin de bir heykeli vardı. Bu anıt mezar biraz da dünyanın 7 harikasından birisi olan Bodrum’daki Mausoleum’un küçük bir prototipi gibi. Bu anıt mezar şu hali ile Türkiye’de tek örnek ve en iyi korunmuş mezarlardan birisi” dedi.

"MEZAR KAZICILARINA YÖNELİK BİR LANETLEME VAR"

Kaçak kazıcıların anıt mezarı kazmasının ardından insanların buraya türbe olarak gelmeyi kestiklerini açıklayan Özcan, “Mezardan yüzükler, taçlar, kolyeler çıkıyor. Köylüler burası için bir cavır mezarı olarak bahsediyorlar. Köylüler gelmeyi kesiyorlar ama burayı kazanlar da hiçbir şekilde faydalanamamış bu işten. Kimisinin delirdiğini, bir kadın hiç mutlu olamadıklarını ve eşi ile ayrıldıklarını, bir kişinin de öldüğünü söylüyorlar. Burası uzun yıllardır ziyaret edilmediği için Karia Yolu ile birlikte ziyaretçi çekeceğine inanıyorum. Mezarın girişindeki yazıtta da var. O dönemde de mezar kazıcıları varmış. Bu yazıtta mezar kazıcılarına yönelik bir lanetleme var” dedi.

İHA

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Ek fotoğraflar// Dev platform boğazdan geçiyorEk fotoğraflar// Dev platform boğazdan geçiyor
Ek fotoğraflar // Dev platform Boğaz'dan geçiyorEk fotoğraflar // Dev platform Boğaz'dan geçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Türbe

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

İlginizi Çekebilir

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsan eli ve parasıyla yapılan camiler allahın evi oluyorda! neden yunanlı boksöre adaklar adanmasın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.