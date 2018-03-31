Vatan Caddesi'nde herkesi şaşkına çeviren olay

Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da Vatan Caddesi'nde bugün yaşanan bir olay, hem yürekleri ağızlara getirdi hem de trafiktekilere büyük şaşkınlık yaşattı. Trafiğin aktığı bir anda yolun ortasına gelen siyahi bir kadın, birkaç aylık bir bebek ile 3 yaşlarında bir kız çocuğunu aniden yolun ortasına bırakıp kaçtı. O sırada seyir halindeki bir özel halk otobüsünün şoförü de yola bırakılan çocukları son anda fark ederek aracı durdurdu. Şoför ve yolcular, aşağıya inip çocukları kucaklarına alırken, o anlar otobüs kamerasından saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu siyahi bir kadın, biri dört aylık erkek bir bebek ile diğeri 3 ila 4 yaşları arasındaki bir kız çocuğunu trafiğin yoğun olduğu bir sırada yolun ortasına bıraktı. Ardından siyahi kadın hızlıca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu sırada Bahçeşehir - Aksaray seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Tuncay Acar yola bırakılan çocukları fark etti, el frenini çekerek otobüsü durdurdu. Hem Acar, hem yolcular hem de trafikte yaşanan olayı gören sürücüler ilk başta ne olduğunu anlayamadı.