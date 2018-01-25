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Vatan Caddesi'nde sıra dışı görüntü

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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trafik istanbul Vatan Caddesi

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