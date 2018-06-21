Vatan Partisi'nin Beşiktaş mitingi

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "NATO PKK'ya 5 bin tır silah veriyor. NATO Amerika'dır. NATO nasıl bizi koruyacak? NATO tatbikatlarında hedef tahtasına Atatürk, Türkiye'nin cumhurbaşkanı konuluyor." dedi.

Vatan Partisinin Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki mitinginde Perinçek, Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu ile birlikte sahneye çıktı.

Perinçek, ABD Senatosu'nda F-35’lerin Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen savunma bütçesi kanununa gönderme yaparak, "ABD, üç gün önce silah ambargosu koymuştur. 'Silah, uçak vermeyeceğim' diyor. Bunlar hala Amerika’dan medet umuyor. Hangi Amerika’dan? PKK’ya 5 bin silah veren Amerika’dan." ifadelerini kullandı.

Perinçek, şöyle devam etti:

"Amerika eğitiyor, donatıyor, 5 bin tır silah veriyor, onu Meclise sokuyor. Amerika, Batı bütün hışmıyla Türkiye'nin üzerine dayanmış durumda. Bize dayattığı tek bir şey var. 'PKK'yı meclise sokacaksınız hatta cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksınız' ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesindeki Diyarbakırımız, başka bir ülkenin başkenti olarak gösteriliyor. Amerikan tehdidi karşısında sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyoruz ve hiçbir komutanımızın düğmesini bile hiç kimseye söktürmeyiz. TSK'nın emir komuta birliğini yeniden sağlayacağız."