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Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 14:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki harekatı sürerken vatandaşların da gözü kulağı kahraman Mehmetçik'de... Vatandaşlar sınır hattındaki Mehmetçiğe yiyecekler, atkılar, bereler, hediyeler gönderiyor. Hatay Valiliği ise gelen koliler sonrası bir açıklama yaptı, vatandaşa teşekkür edildi.

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Zeytin Dalı Harekâtını yürüten Mehmetçiğe tüm yurttan destek yağarken, atkıdan bereye birçok giysi, yaprak sarmasından bala, kavurmadan mesir macununan kadar onlarca çeşit yemek yollanıyor.

Hatay ve Kilis’e gönderilen bunca koli karşısında Hatay Valiliği bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür eden Hatay Valiliği açıklamasında:

“Ülkemizin her köşesinden Valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla hediyeler ulaştırmak istemektedirler.

Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
hatay mehmetçik asker Afrin

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Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Okuyucu Yorumları 34 yorum
işte budur Türk halkı
yüreğinize kurban helal olsun halkıma...
Vefalı Türkler yine yaptı yapıcağını...
Türk milleti çalışkan Türk milleti zekidir.
Taraftarını arkasına almiş bir takım,vatandaşını arkasına almış bir parti, milletini arkasına almış bir ordunun önünde hiç bir şey duramaz atalarmız kurtuluş savaşını verdiklerinde millet bütün gücü ile yanındaydı bu tür haber ve sahneleri görünce ister istemez aklıma o anlar geliyor...
Ne yapsın halk..Daha önce elbabta aç kalan askerleri bildikleri için..
NE MUTLU TURKUM DİYENE
@han_emir Türkiyeliyim diyeceksin ulan, o kadar !!!
Şimdi söyleyin bakalım bu asil Türk Milleti bölünür mü? Şu manzaranın güzelliğine bakın güzel ülkemin güzel insanları Allah sizlerden razı olsun ve Mehmetçiğimizi korusun.
ASKERLERİMİZE VERİLEN DESTEK BİZLERİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETMEKTEDİR İŞTE TÜRK MİLLETİ KADINIYLA ERKEGİYLE HERZAMAN HAKLI DAVASIN DA TEK VUCUT OLMAYI BİLEN TEK MİLLET TÜRK MİLLETİDİR ÖRNEK BİR MİLLETTİR NE MUTLU TÜRKÜM DEYİP TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL EDEN HERKESE
Türk Milleti HER ZAMAN ORDUSUNUN YANINDA ORDU - MİLLET BÜTÜŞLEŞMESİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR.bunu anlayamayan geri zekalılar olabilir ama olsun biz buyuz.Türk Milletinin bu şahlanışı artık yepyeni oluşumlara gebedir.Kızılelmadır hiç bir güç bunu engelleyemez.ihsan eliaçık öküzü bile
her kesimin yapacağı bir şey vardır diye düşünüyorum ve Kartepe Kocaeli bölge si olarak bizde vatan evlatlarına dualarımızı gönderiyoruz cenabı hak onların yar ve yardımcısı olsun.
ayıp yahu.dualar yeter.gorende zanneder Turk askeri acindan ölüyor diye...kendinize gelin ey halk.şov yerine fakir fukarayı doyurun yeterli
hayır dualarımız sizinle cenabı hak yar ve yardımcınız olsun.kartepe/Kocaeli
vatandaşın verdiği bu yemekleri ve eşyaları kendileri yeyip kullanırlar ya da satarlar parayı cebe aktarırlar.Kürdo ecevitte zamanında deprem paralarını kasaya koymuş depremzedelere vermemişti.Bide bunu utanmadan kıro tvde itiraf etmişti.Kimseye güvenilmez,babana bile güvenme.Stop.
hataylı değilim ama koca yürekli gönlü çok zengin asker sevgisini yüksek sesle dile getiren hain birini gördüğünde duyduğunda ihbar eden vatan sevdalısı çok hataylı tanıdım
Bu millet secdeden başka yerde diz çökmez...
iyi hoş ta meclisin içine kadar giren terörist yemek kablarının içinemi girmeyecek ? şu mubarek günde Allah yar yardımcıları olsun ..
CANSA CAN KANSA KAN MALSA MAL HERŞEY ONLARA HELAL OLSUN VATANIMIZ MİLLETİMİZ SAĞOLSUN
Ne Mutlu Türküm Diyene . Sağ ol var ol canıım Türkiyem. Bendende kucak dolusu sevgi saygı ve teşekkür sevgili halkım.
Ulan duygusuz derler birde bana ağladım.
askerimizi zehirleyebilirler, yiyecek yardımı çok tehlikeli
Sanırsın... Kurtuluş savaşı. devletimiz zaten askerimizin yanında. Hiç bir eksikleri yok. o yardım kolilerini bir zahmet kimsesiz çocuklara yapsanız olmaz mı...? şovdan başka birşey değil.
helal olsun sizlere analar helal olsun kardeşler
aslanlar
tank personelinin günlük protein,kalori ve posalı yiyecek ihtiyacı hesaplarla belirlenir askerllik ve sava ş bir mühendislik işidir.askerimizi severiz ama bu şekilde komutanların işini zora sokmuş olursunuz.iyi niyetle verilen yiyecekler skeri zora sokar.Halkımız bu yönden bakmalı 1974 kıbrıs harekâtındada benzeri olmuştu,yemekler bozulmuştu.askerî komuta işi bir mühendislik işidir.bu durum sıkıntı yaratmışki valilik dikkatli bir açıklama yapmış.
bu kahraman türk halkı kurtuluş savaşındaki dedelerimizi nenelerimizin devamı Allah türk ordusunu korusun yenilgi yüzü göstermesin gerektigi yerde birlik olmak herzman önemlidir siyasiler gelip geçici kişiler türk ordusu çatısı altında birleşmek en güzeli bu güzel tablodan yaralanmaya kalkıp oy devşirmeye çalışmasın kimse şu güzelliği batırmayın!
Türkiye de bulunan mülteciler ABD Rusya elçiliklerinin önüne gidip yerlerinin ABD Rusya askerleri tarafından,topraklarının evlerinin yerlerinin işgal edildiğini onların teröristleri destekledikleri için yerlerine evlerine topraklarına dönemediklerini,topraklarından yerlerinden çekilmelerini ısrarla bunları sürekli yapmaları gerekir ki,uluslararası anlaşmalara göre bunun ne demek olduğunu herkes görsün.hiç kimse bir milleti topluluğu,toprağından sizi teröristen koruyoruz diyerek yerinden yurdundan edemez.bu mu korumak milleti öldür,sürgün et yerine yerleş,bu mu korumak,,,işgaldir bu işgal
Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla elele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. - Comenius (Çek Bilgini)
Habertürk tv ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum şu anda canlı yayında haritayı Askerin nerden girdi nereye gitti şu anda nereleri aldı yok böyle bir şey herkesin özellikle düşmanların gözüne dokar gibi göstere göstere habermi bu şimdi,,, Didem Aslan sürekli aynı şeyleri sorarak ne yapmaya çalışıyon nasıl görev yapmak bu saçmalıyosunuz.resmen teröristlere yol gösteriyonuz.
halkın sevgisi güzel,ancak şişkin bir mideyle tankın içinde rahat edemezssiniz.askerin günlük kalorisi,proteini hesaplıdır.bunlar lojistik ve sağlık yönüyle hesaplanır.asker halkın çocuğu ama bu,sakıncalı olabilir.1974 tede böyle olmuş ,bazı askerler hastalanmıştı.aman dikkat araya kötü niyetlilerde karışabilir.askerlik bir hesap kitap işidir.
Ellerinizden öpüyorum Elleriniz Der Görmesim Allahı sizi Aziz Kılsın analarım
Helal olsun sizlere hepimiz yapmalıyız hepimiz,,,bütün vatan severler tek yürek sizlerleyiz, dualarımız hepiniz hepimiz Ordumuz Askerimiz Vatanımız Bayrağımız Ezanlarımız Milletimiz içindir.Allah yar ve yardımcımız olsun inş.Allah bütün müslümanları Onun yolunda olanları korusun,,,Aminnn
Türkiye de bulunan mülteciler ABD Rusya elçiliklerinin önüne gidip yerlerinin ABD Rusya askerleri tarafından,topraklarının evlerinin yerlerinin işgal edildiğini onların teröristleri destekledikleri için yerlerine evlerine topraklarına dönemediklerini,topraklarından yerlerinden çekilmelerini ısrarla bunları sürekli yapmaları gerekir ki,uluslararası anlaşmalara göre bunun ne demek olduğunu herkes görsün.hiç kimse bir milleti topluluğu,toprağından sizi teröristen koruyoruz diyerek yerinden yurdundan edemez.bu mu korumak milleti öldür,sürgün et yerine yerleş,bu mu korumak,,,işgal bu işgal
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