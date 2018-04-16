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Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Bir GSM şirketine ait eski borç bulunduğu gerekçesiyle icraya başvurulacağı şeklindeki kısa mesajların yazıldığı telefonla gönderilen "e-tebligatlar", vatandaşı yıldırdı.

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son günlerde bazı vatandaşların cep telefonlarına, bir alacak firması adına e-tebligat yöntemiyle gönderilen mesajlarda, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat ismi de kullanılarak fahiş borç bulunduğu, ödenmemesi durumunda haciz işlemine başvurulacağı yazılarak, korkutulan vatandaşların verilen IBAN numarasına para yatırması sağlanıyor.

"İcra çıkış tebliği", "hukuki işlem bildirimi" ve "icra tebliği" başlıklarıyla gönderilen kısa mesajlarda, "söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği" yönünde ifadeler yer alırken, irtibat için verilen telefon numarasına ise ulaşılamıyor.

Borcun yatırılması gereken IBAN numarasının da verildiği ve belirli aralıklarla, "e-tebligat" olarak gönderilmesine devam edilen kısa mesajlarda, ödeme yapmayan kişiler için bu kez, "son uyarı" başlıklarıyla "dosyanın icra operasyon birimine devrolduğu, ödeme yapılmadığı taktirde mernis adreslerinden haciz işlemlerine başlanacağı" türü uyarılar yapılıyor.

Söz konusu GSM şirketine bu borçla ilgili başvuran vatandaşlar ise "Böyle bir borç talebi ve alacak karşılama yönteminden haberlerinin olmadığı, dolandırıcılık olabileceği" yanıtını alıyor.

Borç talebine yönelik mesaj gönderme ve telefonla arama yöntemleri hız kesmeden devam ederken, e-tebligat başlıklı kısa mesajlar ve ısrarlı aramalarla rahatsız olan vatandaşlar, ilgili mercilere çok sayıda şikayet başvurusu yapıyor.

Binlerce şikayet var

İnsanların aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerini dile getirdikleri "sikayetvar.com" gibi sitelerde, e-tebligat yoluyla gelen mesajlarla ilgili çok sayıda şikayetlerin olduğu görülüyor.

Şikayet metinlerinde, "herhangi bir borçları bulunmadığı halde sürekli mesajlarla rahatsız edildikleri, gönderilen IBAN numarasına ödeme yapıldığı halde herhangi bir belge alamadıkları, bu mesajları gönderen kuruma, avukata ulaşamadıkları, GSM şirketini arayıp böyle bir borçlarının olmadığını öğrendikleri, şirketin bu borç isteme yönteminden haberinin olmadığını kendilerine bildirdiği ve kullanılan dilden rahatsız oldukları" şeklinde ifadeler yer alıyor.

TÜKODER: "Durum vahim"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Disiplin Kurulu Başkanı Haşmet Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumun vahim olduğunu belirterek, büyük şirketlerin, tahsil edemedikleri ve kapatılmayan bazı alacakları için muhasebesinde zarar yazıp çok düşük bir bedelle bu alacaklarını toptan devrettiğine dikkat çekti.

Atahan, alacakları devralan şirketlerin tahsil sürecinde tüketicilere sıkıntı yaşattığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bankalardan devredilen büyük alacakların tahsili sürecinde insanlar kendilerini korumak için ya bizzat zaman ayırıp uğraşarak veya avukat aracılığıyla az çok çözüm üretebilse de; telefon, elektrik, doğalgaz vb. alacak deviri/ takibi işlemlerinde insanlar 300-500 lira gibi bir rakam için haklarını koruyacak zamanı ayıramıyor, ortam ve olanak bulamıyor. Çekinerek, sırf bir belaya bulaşmayayım diye, haksız istendiğini bile bile ödemek zorunda kalıyorlar. Buna engel olmak için, tüketicilerin tüketimden gelen gücünü gösterebilecek bilince ulaşması, birlik ve dayanışma içinde gücünü gösterecek şekilde örgütlenmesi gerekiyor. Tüketiciler bu tür dolandırıcılıklardan kendini ve tüm vatandaşları korumak için tüketici örgütlerine üye olmalı, güçlü tüketici örgütlerinin oluşmasına katkı vermelidir."

Avukat Atçeken: "Özensiz tavır, kişilerde ciddi rahatsızlığa neden olur"

Avukat Ali Kemal Atçeken ise alacaklı avukatlarının borçluyu ödemeye zorlama amaçlı araması veya belirli yöntemlerle mesaj göndermesinin sorun haline geldiğine dikkati çekerek, bu durumun hukuki çerçeve dahilinde yapılması gerektiğini söyledi.

"Uygulamada alacaklı vekili olarak avukatların, borçluyu telefonla sözlü olarak ya da kısa mesaj gibi yollarla araması, İcra İflas Kanunu'nda yapılan ve konutlarda yapılabilecek hacizleri sınırlandıran düzenlemelerden sonra son yıllarda sorun haline dönüşmüştür." diyen Atçeken, aramaların avukatlar tarafından değil, hukuk bürolarında istihdam edilen takip elemanları tarafından yapılması ve sergilenen özensiz tavrın rahatsız edici olduğunu dile getirdi.

"Borçluya sık sık SMS gönderilmesi kanuni suçtur"

Özellikle kurum alacaklarını devralan varlık fonlarının artmasından sonra bu konunun ciddi bir sorun teşkil edecek boyuta ulaştığına da dikkati çeken Atçeken, Avukatlık Kanunu bakımından, vekili olan borçlunun avukatıyla görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Borçlunun avukatı olmaması durumunda, avukatın borçlu ile ancak zorunluluk çerçevesinde görüşebileceğini dile getiren Atçeken, şöyle devam etti:

"Türk Ceza Kanunu (TCK) bakımından ise alacaklı vekilinin, belirtilen kurallara uymak kaydıyla icra takibine başlamadan önce, icra gideri gibi külfetlerin oluşmaması adına borçluyu arayarak haberdar etmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Aramanın adabı muaşeret kuralları çerçevesinde kalması durumunda, bunun borçluyu koruyan bir uygulama olduğundan da söz edilebilir. Ancak arama esnasında borçlunun hacizle tehdit edilmesi, ödeme konusunda bilgilendirmenin ötesine geçilerek rahatsızlık verecek derecede konunun uzatılması, özellikle de konuşma esnasında bağırma ya da rencide edici sözler sarf edilmesi hukuka uygun değildir. Bunun dışında, arama esnasında kırıcı olunmasa dahi, borçlunun sık sık aranması, sık sık ya da belli periyotlarla borçluya SMS gönderilmesi hukuka aykırı olmanın ötesinde, TCK madde 123 anlamında suçtur. Bu madde, kişilerin huzur ve sükununun bozulmasını ihtiva etmektedir. Maddede, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.' ifadesi yer alır. Zira icra bürolarından yapılan ısrarlı aramalar ve bu tarz fiiller, kişilerin huzur ve sükununu bozma niteliğindedir. Aramaların avukatın yönlendirmesiyle ve hukuk bürosunu temsilen yapılıyor olması sebebiyle, aramalardan ilgili avukat sorumludur." (AA)

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mesaj TELEFON GSM şirketi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ülkede ne kadar yolsuzluk,hıursızlık ve dolandırıcılık varsa BAŞ SORUMLUSU AKP iktidarıdır. İki, hadise yazıyorum mukayese edin. 1-BANKALARIN FAHİŞ KREDİ KART AİDATLARI İÇİN MİLYONLARIN ŞİKAYETİNE RAĞMEN AKP maalesef kılını kıpırdatmadı. 2-ELEKTİRKTE KAYIP-KAÇAK BEDELİ için milyonlarca TÜKETİCİ TEK TEK YARGI YOLUYLA HAKKINI ALABİLİYORDU.AKP YASA İLE BUNU ENGELLEDİ VE YANDAŞ ŞİRKETLERİ KORUDU. KISACA AKP MİLLETİN ZARARINA YANDAŞIN İSE DAYANILMAZ SAVUNUCULUĞUNA VE KALKANINA DEVAM EDİYOOOR. AKP demek ZAM -ZULÜM-DARBE-YAĞMA V E BÖLÜCÜLÜK YAPAN FİTNE MERKEZİDİİİR.
ak hükümetin adamları bişey olmaz ak koyunların derdi varsa yoksa cehape cehape yat cehape kalk
banada turkcell e borcun var icra işlemleri başlattık diye mesaj geldi bütün gerekli yerleri aradım borcumu belgelemelerini istedim hiç ir bkuruluş cevap veremedi avukatları aradım onlarda cevap veremediler tüketici derneğine gittim onlarda öde sonra davacı olursun dediler verdikleri iban a borç gösterdikleri rakamı yatırdım velhasıl sahibimiz yok resmen soyuluyoruz
Bunlardan biri de onsoy hukuk şirketi
borcun var diye mesaj geldikten sonra nereyi ararsan ara çare yok resmen soyuluyoruz her yeri aradım borcumu ispat edin diye kimse ispat edemdi tüketici derneğine gittim durumu olduğu gibi izah ettim borcu öde sonra dava açarsın dediler işimiz Allaha kalmış ülkenin ne duruma geldiğini o zaman daha iyi anladım ne yazık ki
Hadi bakalım, ilgili birimler göreve.
Memleketteki kuzuları otlatacak ve sağacak akıllı çobanlar çıkacaktır. Kardeşim al bir E Devlet şifresi, borcun da alacağın da resmi kayıtta. Bana ne hukuk bürosunun cazından. Bunların da arkasında kesin AKP li olmasa işi aleni yapmazlar.
Beni aradılar ne anasını ne avradını ne bacısını ve hatta babasını bile bırakmadım dümdüz gittim ne var ne yok yüklendim ve sonuç olarak ruhsal anlamda bir rahatlama ile bir daha aranmama ve msj almamaya başladım.
gsm operatörleri ne yapıyor uyuyor
Bana ayni sekilde yaklasik 1 aydir msj geliyordu.Turkcell e gittim. Maalesef 2002 yilinda kapattigim telefon hattimin 16 tl lik borcu varmis. aradan 16 yil gecmis akillarina gelmis. Paşa paşa gönderdim iban parayi önceleri bende dikkate almadim
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