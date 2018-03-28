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"Vatandaşından dua bekleyen bir Cumhurbaşkanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun ziyareti sırasında hatıra fotoğrafı çektirdiği engelli genç ile arasında ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.AK Parti Samsun 6.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun ziyareti sırasında hatıra fotoğrafı çektirdiği engelli genç ile arasında ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.
AK Parti Samsun 6. Olağan Kongresi için geçen Cumartesi günü Samsun’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Atakum Belediyespor’un boccia sporcusu Emre Vural’ın kendisi ile görüşme isteğini geri çevirmeyerek yanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektiren Vural, Cumhurbaşkanı ile aralarında çok ilginç bir diyalog geçtiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden dua istediğini belirten Vural, ayrıca kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet ettiğini söyledi.

"’Duanda beni eksik etme’ deyince gerçekten çok duygulandım"
Cumhurbaşkanı ile yaşadığı ilginç anları anlatan Vural, "Cumhurbaşkanımızla 4’üncü kez görüşme fırsatı buldum. Ben bir sade vatandaş olarak Cumhurbaşkanımızla 4 kez görüşebiliyorsam; bu onun ne kadar halkın içinde olduğunu gösterir. Cumhurbaşkanımız ’senden bir şey istiyorum’ deyince heyecanlandım. Sonuçta ülkenin Cumhurbaşkanı benden bir şey isteyecekti ve ben yapabilecek miydim acaba? ’Duanda beni eksik etme’ deyince gerçekten çok duygulandım. Vatandaşından dua bekleyen bir Cumhurbaşkanı. Biri ‘diktatör’ mü demişti?" dedi.

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