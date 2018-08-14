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Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:06 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar Türkiye ekonomisine destek için ülkenin dört bir yanında dolar, euro ve altın bozdurdu.

Türkiye çapında vatandaşlar ellerindeki dövizleri bozdurmak için döviz bürolarına koştu.

Bugün Türkiye... Vatandaşlar akın etti

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Türkiye çapında vatandaşlar ellerindeki dövizleri bozdurmak için döviz bürolarına koştu.
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Vatandaşlar dövizlerini bozdurmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bazı vatandaşlarsa Dolar yakarak ABD’ye tepkilerini gösterdi.
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İşte Türkiye’nin farklı şehirlerinde bugün yaşananlar…
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
dolar bozduranlarin hepsi bu kadar yükselmişken bozdurayim diyenler kimse kimseyi kandırmaya kalkmasin
1 tane chpli göremedik vatansever
Bu güne kadar neredeydiniz ? Doların üst sınırının 7 Lira olacağını biliyordunuz, bu gün mü Vatanseverliğiniz tuttu. Kendi parasına güvenmeyip sözüm ona İslamcı " ki " baktığınız zaman paranın daha çok hacı hocada olduğu görülüyor. Yazıklar olsun size ki bu güne kadar sakladığınız için. Bütün dünyada 3 kuruş dolar için itibarımız sarsıldı... Emin olun daha 100 milyarlarca dolar halen yastık altında duruyor ve emin o paralar bankalara dönerse bizim döviz sorunu diye bir sorunumuz kalmaz.. Bundan böyle her kim ihtiyacı dışında keyfi ve kar amaçlı Dolar, Euro alıyorsa onlar Vatan hainidir.......
DELİKANLIYSANIZ YÜZLÜK DESTELERİ YAKIN KURU KABADAYILARI CEBİNİZDEKİ TELEFONDAN EVİNİZDEKİ TV YE BUZDOLABINA KADAR AMERİKAN PARÇALARIYLA DONATILMIŞTIR UNUTMAYIN DOLAR YİNE FIRLAYACAK VE BİRDAHA GERİ DÜŞMEMEK KAYDİYLA HAYDİ O ZAMANDA YAKIN GÖREYİM.
dolar yükseldiği için ve ufak bi düşme görüp daha da düşecek korkusuyla bozduruyor diyenler vatan hainidir. halkımız parasına sahip çıkıyor. eski türkiye yok artık
Bırakın bu işleri sakallara bıyıklara bak hepsi akp li... dolar düşükken toplamışlar tavan yapınca bozduruyorlar... asıl vatan haini bunlardır... bana masal anlatmayın olan bizim gibi ülkesini seven bu güne kadar bir dolar bile almayan milliyetçilere oluyor...
Hayatımda 2 kere dolar aldım oda yıllar önce. Esas soru kim bunlar ellerinde dolar var?
yükselince döviz bozduruluyor, zaten bu yüzden alır döviz alan. ben bi fedakarlık görmüyorum bu etkinlikte
DOLAR YARIN 5.20 TL OLACAK BU GECE DÜŞECEK HIZLI SATIŞLAR OLACAK OLU ÖNDER ATATÜRKÜN KURDUĞU BU CUMHURIYET BU ÜLKE HER ŞEYE RAĞMEN GÜÇLÜDÜR
Erdoğan bu 3 yildir dolar ile savasmiyor mu? Dolar almayin elinizdekileri bozun dememis miydi? Simdi bunlar ne diye dolar almislar? sozum ona erdoganci mi oldular simdi? Dolar 7 olmazsa bozmazdilar eminim.
Benim Bu RESİM ve Haberden Anladığım; MİLLİ Paramıza Güvenmeyip ABD nin DOLARINI Alanların Yastık Altını ABD DOLARI ve Yabancı Paralar ile Dolduranların SON HALİ diye bakıyorum. Sayın Erdoğan; DOLAR Kimdeymiş Gördünüz mü? DOLARI Bozduranlara SORUYORUM: Ülkemizi Son 16 Yıldır Sayın Erdoğan İDARE Ediyor, Siz Sayın Erdoğan' ın İdare Ettiği TÜRKİYE' ye mi GÜVENMEDİNİZ de ABD Doları Aldınız, Siz Milli Paramıza mı Güvenmediniz de Bu Nedenle mi ABD DOLAR' ı ve Diğer Yabancı Paraları Aldınız? Yoksa Siz TÜRKİYE' yi İdare Eden Sayın Erdoğan' a mı GÜVENMEDİNİZ de DOLAR Aldınız? Saygılarımla
reis kaç yıldır dolar bozdurun diye çağrı yapıyor bunlar reisi dinlemeyip bozdurmamışlar dolarlarını ama dolar tavan yapınca döviz bürolarına akın etmiş anlaşılan şimdide kar satışının reklamını yapıyorlar sözde vatan kurtarıyorlar tatlı su kurnazları sizi !! Unutmayalım ki her gören gözü kandırabilirsniz ama allahın gözünü kandıramazsınız
Tiplere bakınca dolarların altınların kimde olduğu belli oluyor zaten. " YANDAŞLARDA"
yine gariban milletim ve gerçek vatanseverler iş başında...şu zamanda dolar alan şirketler ve bankaları ne yapılması gerektiğini devletimiz iyi bilir...!
yarın dolar 8 olur zaten yükseldi diye satmaya koşan ama kahraman olarak kendini satan kesim bunlar yani yandaş yiyici tayfası
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