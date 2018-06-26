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Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:05 | Son Güncelleme

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını ilginç yöntemlerle korumaya çalıştı.

Marmara Bölgesinde etkili olacağı söylenen dolu yağışı uyarının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için farklı yöntemler uyguladı. Vatandaşlar evlerinde bulduğu battaniye, çarşaf, kilim ve karton gibi malzemelerle araçlarını sararak önlem aldı.

Araç sahipleri doluya karşı böyle önem aldı!

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Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını ilginç yöntemlerle korumaya çalıştı.
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Vatandaşlar araçlarını korumak için farklı yöntemler uyguladı. Bilecik'te vatandaşlar evlerinde bulduğu battaniye, çarşaf, kilim ve karton gibi malzemelerle araçlarını sararak önlem aldı
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Bazı vatandaşlar da uyarıların hemen ardından araçlarını olumsuz durumdan korumak adına kapalı otoparkları tercih etti.
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Meteorolojiden yapılan açıklamada kuvvetli sağanak uyarısı ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının olabileceği, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Gerçekten çok salak milletiz.Araç kasko ve sigortalıysa sen neden derdine düşüyorsun Sigortacılar düşünsün gelsin onlar yapsın şu senin yaptığını.
bencede cok salaksın zilan . dogal afete karsi kaskosu yok kimsenin. ayrica sigorta boyle biseyle ugrasmiyor
Çoğu krediyle alınma arabalar. sevilmez mi
150-200 bin verilen aracı sokakta bırakan yurdum insanı manzarası bu :)
çok zor bi durum biz Yakalanmistik oyle yari acik yari kapali olmaz komple kapatilmasi gerekiyor dusen dolular arabalarin Yan kisimlarinida vuruyor
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