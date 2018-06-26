Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Marmara Bölgesinde etkili olacağı söylenen dolu yağışı uyarının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için farklı yöntemler uyguladı. Vatandaşlar evlerinde bulduğu battaniye, çarşaf, kilim ve karton gibi malzemelerle araçlarını sararak önlem aldı.

Araç sahipleri doluya karşı böyle önem aldı!

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4 / 24 Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını ilginç yöntemlerle korumaya çalıştı.

5 / 24 Vatandaşlar araçlarını korumak için farklı yöntemler uyguladı. Bilecik'te vatandaşlar evlerinde bulduğu battaniye, çarşaf, kilim ve karton gibi malzemelerle araçlarını sararak önlem aldı

6 / 24 Bazı vatandaşlar da uyarıların hemen ardından araçlarını olumsuz durumdan korumak adına kapalı otoparkları tercih etti.

7 / 24 Meteorolojiden yapılan açıklamada kuvvetli sağanak uyarısı ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının olabileceği, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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