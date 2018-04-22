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Vatandaşlar gezegenleri izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te gerçekleştirilen ’Astronomi ve öğretmen semineri’ kapsamında, minikler teleskoplar ile gezegenleri izledi.Son dönemlerde ulusal ve uluslararası birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Bilecik, ’Astronomi ve Öğretmen Semineri’ne ev sahipliği yaptı.

Vatandaşlar gezegenleri izledi

Bilecik’te gerçekleştirilen ’Astronomi ve öğretmen semineri’ kapsamında, minikler teleskoplar ile gezegenleri izledi.
Son dönemlerde ulusal ve uluslararası birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Bilecik, ’Astronomi ve Öğretmen Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Bilecik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda astronomiye ilişkin birçok önemli konu ve konuk, kentte ağırlandı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda, 4 teleskop ile vatandaşlar ve çocuklar yıldızların yanı sıra gezegenleri inceledi.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, düzenlenen organizasyona gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlar gezegenleri izledi

Vatandaşlar gezegenleri izledi

Vatandaşlar gezegenleri izledi

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