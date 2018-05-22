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Vatandaşlar ile mülteciler "İyilik Sofrası"nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Çorum'da mülteciler, göçmenler ve vatandaşlar, cami bahçesinde kurulan "İyilik ve Kardeşlik Sofrası"nda iftar yaptı

ÇORUM (AA) - Çorum'da mülteciler, göçmenler ve vatandaşlar, cami bahçesinde kurulan "İyilik ve Kardeşlik Sofrası"nda iftar yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ve İl Müftülüğünce Akşemseddin Camisi'nin bahçesinde, "İyilik ve Kardeşlik Sofrası" adıyla düzenlenen iftarda, kentteki Irak, Suriye ve Afganistanlı mülteciler ve göçmenlerle vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

İl Müftüsü Ahmet Akın, burada yaptığı konuşmada, geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinliğe destek veren iş adamı ve hayırseverlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı ramazan ayı teması olarak "İsraf Olmasın" başlığının belirlendiğini ifade eden Akın, "Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir." dedi.

Ramazanın birlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Akın, zekat ve fitre vermenin önemine değindi.

Ezanın okunmasının ardından yaklaşık 2 bin kişi iftarını yaptı, daha sonra dua edildi.

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Çorum Çorum Müftüsü Ahmet Akın iftar

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