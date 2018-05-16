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Vatandaşlar ilk teravih için camileri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te ilk teravih kılındı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te, vatandaşlar ilk teravih için camileri doldurdu.

Bursa'da özellikle Ulu Cami, Yeşil Cami ve Emir Sultan Camisi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.

Akşam ezanında sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için, kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

Şehir merkezindeki Necippaşa ve Tıflı camilerinde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.

Vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazında İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de vatandaşlar, ilk teravih için tarihi Zağnos Paşa Camii, Yıldırım Cami ve Alaca Mescit'e akın etti. Namaz öncesi vatandaşlara ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildi.

Daha sonra Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Bilecik

Bilecik'te de ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.

Kent merkezinde bulunan Kayıboyu Camisi ve Osmangazi Camisi'nde programlar düzenlendi, ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildi. Daha sonra Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de de ilk teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının ilk teravih namazını Reşadiye Camisi'nde eda eden vatandaşlar, ramazan ayının önemi hakkında bilgilendirildi.

İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinliler için de dua eden vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kütahya

Kütahya'da da vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Ramazan ayının hissiyatını ilk teravih namazıyla yaşamak isteyen vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

Vatandaşlar, hep birlikte yatsı namazını eda ettikten sonra teravih namazını kıldı.

Cami içinde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

- Yalova

Yalova'da da vatandaşlar ilk teravih namazı dolayısıyla camileri doldurdu. Akşam ezanında sonra camilere akın eden vatandaşlar, dua etti.

Namaz öncesi vatandaşlara Yalova İl Müftüsü Turgut Açari tarafından ramazan ayı ve orucun fazileti hakkında vaaz verildi. Vaazın ardından Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Yatsı namazıyla birlikte vatandaşlar saf tutarak ilk teravih namazını kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bursa Çanakkale Teravih

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