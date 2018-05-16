Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te, vatandaşlar ilk teravih için camileri doldurdu. Bursa'da özellikle Ulu Cami, Yeşil Cami ve Emir Sultan Camisi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu. Akşam ezanında sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı. - Çanakkale Çanakkale'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için, kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu. Şehir merkezindeki Necippaşa ve Tıflı camilerinde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı. Vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazında İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti. Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi. - Balıkesir Balıkesir'de de vatandaşlar, ilk teravih için tarihi Zağnos Paşa Camii, Yıldırım Cami ve Alaca Mescit'e akın etti. Namaz öncesi vatandaşlara ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildi.

Daha sonra Filistin'de şehit olanlar için dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından lokum ve gül suyu ikram edildi. - Bilecik Bilecik'te de ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. Kent merkezinde bulunan Kayıboyu Camisi ve Osmangazi Camisi'nde programlar düzenlendi, ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildi. Daha sonra Filistin'de şehit olanlar için dua edildi. Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ikram edildi. - Eskişehir Eskişehir'de de ilk teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu. Ramazan ayının ilk teravih namazını Reşadiye Camisi'nde eda eden vatandaşlar, ramazan ayının önemi hakkında bilgilendirildi. İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinliler için de dua eden vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu. - Kütahya Kütahya'da da vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti. Ramazan ayının hissiyatını ilk teravih namazıyla yaşamak isteyen vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.