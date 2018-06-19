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Vatandaşlar mantar zehirlenmesine karşı uyarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri gerekmektedir" - "İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, Ulusal Zehir Danışma Merkezince Türkiye'de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır" - "Ulusal Zehir Danışma Merkezi 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır"

Sağlık Bakanlığınca doğada yetişen mantarların kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların arttığı, vatandaşların bu mantarlardan kaynaklanan zehirlenme vakalarına karşı bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Mantar zehirlenmelerinin, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğüne işaret edilen açıklamada, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelerin görülebildiği vurgulandı.

Türkiye'de doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve vatandaşların da bu mantarlara çokça rağbet ettiği belirtilen açıklamada, Çorum, Erzurum, Yozgat, Ankara, Niğde, Sakarya, Kütahya ve İstanbul'da bu rağbetin diğer illere göre daha fazla olduğunu ifade edildi.

Zehirlenme belirtilerinin, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre 2 ila 6 saat içinde ortaya çıkabildiğine ve çeşitlilik gösterebildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme, bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebilmektedir."

- "114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi aranabilir"

Vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, ancak bu mantarların tüketilmesi sonucunda zehirlenme belirtileri gösteren kişilerin ise derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarının önemine işaret edildi.

Açıklamada, ihtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehirin, Ulusal Zehir Danışma Merkezince Türkiye'de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulduğu bildirildi.

Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 7/24 kesintisiz hizmet sunduğu vurgulanan açıklamada, ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceği belirtildi.

- "Bandrollü kültür mantarı tercih edilmeli"

Doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."

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mantar Sağlık Bakanlığı zehirlenmesi

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