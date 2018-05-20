SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince "Siirt" yazısının oluşturulduğu sofrada orucunu açtı.
Belediyenin, bir hayırseverin katkısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurduğu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile ikram edilen 4 çeşit yemek ve tatlı ile iftar yaptı.
Belediye Başkan Vekili Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bugün "Siirt" şeklinde kurulan sofrada orucunu açtığını söyledi.
Ramazanı kentte büyük bir coşku ile geçirdiklerini ifade eden Taşkın, yoğun talep olması nedeniyle hayırseverlerin de desteğiyle her gün 2 bin kişiyle iftar açtıklarını belirtti.
Mümkün olduğu kadar vatandaşlara konforlu bir ortam oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Taşkın, şöyle konuştu:
"Ramazan ayı daha canlı ve birliktelik içerisinde geçiyor. Bin 500 kişiyle başlamıştık ama bu sayı 2 bin kişiye çıktı. Bu akşam arkadaşlarımız masa düzenini kurarlarken Siirt yazısı oluşturmuşlar. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Siirt yazısının üzerinde, etrafında huzur içerisinde toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katılımıyla iftarımızı açıyoruz."
İftar programı ve ramazanın diğer etkinliklerine yoğun bir ilgi gösterildiğini dile getiren Taşkın, bu etkinliklerin canlı bir şekilde geçtiğini aktardı.
İftar sonrasında gecenin geç saatlerine kadar vatandaşların keyifli anlar geçirdiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın manevi bir atmosfer yaşadıklarını görüyoruz. Bizler de onlarla birlikteyiz. Selamlaşıyoruz, hal hatırlarını soruyoruz. Çok şükür şu ana kadar ciddi bir memnuniyet var. Bizler de bu memnuniyetin devamını sağlamaya çalışıyoruz."
- Vatandaşlar belediye hizmetlerinden memnun
Belediyenin iftar sofrasına konuk olan vatandaşlardan Akif Erdoğan, herkesin gönül rahatlığı ile kardeşlik sofrasına konuk olabildiğini dile getirdi.
Görevliler tarafından yemeklerin özel ambalajlarda kendilerine ikram edildiğini anlatan Erdoğan, "Her gün burada iftar yemeği veriliyor. Allah hayırlarını kabul etsin, belediyemizden razı olsun. Çok güzel ve profesyonel bir hizmet ile vatandaşlara ikramlarda bulunuluyor." dedi.
Beşir Kayran da 2 bin kişilik sofrada manevi bir huzur ikliminin hakim olduğuna dikkati çekerek, belediye yetkililerine teşekkür etti.
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