SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince "Siirt" yazısının oluşturulduğu sofrada orucunu açtı.

Belediyenin, bir hayırseverin katkısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurduğu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile ikram edilen 4 çeşit yemek ve tatlı ile iftar yaptı.

Belediye Başkan Vekili Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bugün "Siirt" şeklinde kurulan sofrada orucunu açtığını söyledi.

Ramazanı kentte büyük bir coşku ile geçirdiklerini ifade eden Taşkın, yoğun talep olması nedeniyle hayırseverlerin de desteğiyle her gün 2 bin kişiyle iftar açtıklarını belirtti.

Mümkün olduğu kadar vatandaşlara konforlu bir ortam oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Taşkın, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı daha canlı ve birliktelik içerisinde geçiyor. Bin 500 kişiyle başlamıştık ama bu sayı 2 bin kişiye çıktı. Bu akşam arkadaşlarımız masa düzenini kurarlarken Siirt yazısı oluşturmuşlar. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Siirt yazısının üzerinde, etrafında huzur içerisinde toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katılımıyla iftarımızı açıyoruz."