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Vatandaşlara karaca yavrusu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Ali Hıdır, vatandaşların karaca yavrusu ile karşılaştıklarında müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi.Ordu’nun, karaca popülasyonu açısından çok yüksek olduğunun altını çizen Hıdır, bu hayvanların şu anda doğum zamanlarında olduklarına dikkat çekti.

Vatandaşlara karaca yavrusu uyarısı

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Ali Hıdır, vatandaşların karaca yavrusu ile karşılaştıklarında müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi.
Ordu’nun, karaca popülasyonu açısından çok yüksek olduğunun altını çizen Hıdır, bu hayvanların şu anda doğum zamanlarında olduklarına dikkat çekti. Karaca yavrularının anneleri tarafından asla terk edilmediğini ve bu yüzden vatandaşların doğru bilinen yanlışları uygulamamaları gerektiğini aktaran Ali Hıdır, “Karacalar kendi doğal ortamları haricinde insan yerleşimi ve insana karşı çok hassas hayvanlardır. Doğal hayatlarının dışında müdahale olduğunda yavrularını bırakıp gidebilirler. Karacaların özellikle bu doğum zamanında alt kesimlerde fındık bahçelerinde dahi doğum yaptığını görmekteyiz. Vatandaşlardan özellikle ricamız, bu yavrulara dokunmamaları. Hiçbir anne karaca yavrusunu doğaya bırakıp terk etmez, mutlaka insan müdahalesi olduğu için bir yerlere saklanmıştır. Bu yüzden yavruya dokunmadan oradan uzaklaşarak yavrunun annesi ile buluşmalarını sağlamaları gerekmektedir” dedi.
Bulunan karaca yavrularının sahiplenmenin yasak olduğunu da hatırlatan Şube Müdürü Ali Hıdır, “Kesinlikle yavru sahipsiz mantığı ile bu yavruları alıp milli parklara ve başka bir kuruma götürmemeleri gerekir. Vatandaşlarımızın, karacaları evlerinde saklayarak yetiştirmelerinin de yasak olduğunu bilmelerini istiyoruz. Doğal yaşamındaki karacalara müdahale etmesinler, bu canlılar oldukları gibi yaşasınlar” şeklinde konuştu.
Müdür Ali Hıdır, kendilerine getirilen ve yaralı olan karacaların, tedavilerinin veteriner hekimler tarafından yapıldığına da dikkat çekti.

Vatandaşlara karaca yavrusu uyarısı

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