Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evden kaçtığı tahmin edilen papağanı yakalamak için vatandaşlar adeta seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Bağlık Mahallesi Pazar taksi durağı yakınındaki ağaçta papağan olduğunu gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İtfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daldaki Sultan cinsi papağanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin elinden kaçan papağan 50 metre uzaklıktaki elektrik direğine kondu.

Papağanın yakalanamaması üzerine devreye vatandaşlar girdi. Direğin çevresinde toplanan vatandaşlardan bazıları kuş sesi taklit ederek, bazıları ise cep telefonundan açtıkları papağan sesi ile hayvanı yakalamaya çalıştı.

Hafif ticari kamyonetin üzerine bırakılan ve kuş sesi çıkan cep telefonunun yakınına gelen papağan, hamle yapan bir vatandaşın elinden son anda kaçarak gözden kayboldu.

Yaklaşık 1 saat süren yakalama çalışmaları sırasında bir karganın, papağana saldırmaya çalıştığı da görüldü.

(AA)