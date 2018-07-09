"Vatandaşlarımız AB'ye vizesiz seyahat etmeyi hak ediyor"

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Cihad Erginay, Türklerin Schengen bölgesine vize olmaksızın yolculuk etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız AB'ye vize olmaksızın seyahat etmeyi ve kalmayı hak ediyor. Her zaman vize serbestleşmesinin gerçekten göçmen iş birliği politikalarının çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz." dedi. UNESCO ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Kültürlerarası Liderlik İçin Yaz Okulu", Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesinde başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Erginay, göçmenlerin durumunun New York ve Cenevre'de müzakere edildiğini, bunun da tarihi bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Erginay, Türkiye'nin de aktif şekilde bu müzakerelere katkı sağladığını ve bu anlamda çabalara devam edeceğini dile getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en dramatik krizlerden birinin Suriye'de yaşandığını belirten Erginay, pek çok zorluğa rağmen Türkiye'nin, Suriyeliler için kapılarını açık tuttuğunu, uluslararası kanuna ve insani sorumluluk bağlamında Türkiye'nin çabalarına devam ettiğini ve diğer uluslararası toplum üyelerine bir model oluşturduğunu söyledi.

Erginay, bu anlamda uluslararası dayanışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Coğrafi yakınlığın mülteciler ve sığınmacılar için doğrudan sorumluluk anlamına gelmediğini biliyoruz. Bu anlamda mültecilerin sorumluluğu coğrafi yakınlığa bağlı değildir, fakat insani değerlere bağlıdır. Türkiye'nin Suriyelilere yaklaşımı bir örnek oluşturmaktadır. Uluslararası toplum da bunu kabul etmektedir." diye konuştu. - "Göç politikalarının temelinde hayat kurtarma prensibi yatıyor" Türkiye'ye sağlanan uluslararası yardımların beklenenin altında olduğunu işaret eden Erginay, hayat kurtarmanın göç politikaların temelinde yatan prensip olması gerektiğini, Türkiye'nin de buna derinden inandığını ve bu bağlamda AB ile iş birliği yollarını aradığını ifade etti. Cihad Erginay, "Bizler payımıza düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda da Avrupa Birliğinin vaatlerini de yerine getirmesini bekliyoruz. Bizim vatandaşlarımız için de aynı şey geçerli. Gönüllük esaslı finansal bir destekleme sağlanması lazım. Ne yazık ki henüz tam bir destek söz konusu değil. Aynı zamanda insani kaynakların, 17 Mart'ta mutabık kalınan bu kararların hemen uygulanmaya konulması gerekiyor. Bunlar göç konusunun gerçekleştirilmesi için gerçekten çok önemli." dedi.