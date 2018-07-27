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VATANDAŞLARIN CESET MERAKI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kartal’da sabah sporu yapanlar denizde ceset gördü.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kartal’da sabah sporu yapanlar denizde ceset gördü. Deniz polisi ve dalgıçların cesedi çıkarma çalışmalarını film izler gibi izleyen vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledi.
Olay Kardonboyu Sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapanlar denizde bir kişiyi fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar kıyıdaki kayalara ayağı sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER
Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve dalgıçların çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.Ekiplerin çalışması sonucu kayalıklara sıkışan ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde Ramazan Eren’e ait kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
-Deniz polisi
-Kayıklarda bulunan eşyalar
-Vatandaşların çalışmaları izlemesi
-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması
-Dalgıçların çalışması
-Genel ve detaylar

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