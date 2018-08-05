Vatandaşların darbettiği cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla darbedilen şüpheli yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi semt pazarı önünde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevrede olayı gören vatandaşların darbetmesi üzerine kaçan A.T, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Barbaros Mahallesi'nde yakalandı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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