Vatandaşların duyarlılığı leylek yuvalarını kurtardı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, elektrik iletim hattı yenileme çalışması yapan dağıtım şirketi, mahallelinin isteği üzerine üzerinde leylek yuvaları bulunan dört direğe dokunmadı.

Osmanbükü Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketince hat yenileme çalışması kapsamında, eski direkler sökülerek yerlerine yenileri dikildi. Yenileme çalışmasını yapan firmaya başvuran vatandaşlar, eski direklerin tepesinde bulunan leylek yuvalarının bozulmamasını talep etti. Vatandaşların isteğini dikkate alan firma yetkilileri, tepesinde yuva bulunan 4 direği sökmedi, onların yerine yeni direkler dikti.

Mahalle Muhtarı Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelinin isteği doğrultusunda leylek yuvalarının bozulmaması için elektrik şirketiyle görüştüklerini, şirketin de konuya duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların leylek yuvalarına sahip çıktığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Biz hem hayvan sevgisinden hem de geçmişten beri söylenen 'leylek bolluk, bereket getirir' inanışıyla onlara sahip çıkıyoruz. Büyüklerimizden öyle gördük. Bizler de çocuklarımıza bunları aşılamaya çalışıyoruz. Mahallemiz bu konuda çok duyarlı. Vatandaşlarımız telefonla veya bizi gördükleri yerde leylek yuvalarının bozulmamasını istedi. Biz de bu durumu şirketin müdürüne ilettik. Sağ olsunlar, bu konuda hassasiyet gösterdiler. 4 tane eski direğimizi yerinde bıraktılar. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

Şahin, leyleklerin, her yıl mart ayında yuvalarına gelip üredikten sonra ağustos-eylül gibi göç etiğini belirtti.