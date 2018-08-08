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Vatandaşların pişmaniye keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

10. Pişmaniye Festivali kapsamında şehir merkezinde çekilen pişmaniye, vatandaşlara ikram edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Pişmaniye Festivali kapsamında şehir merkezinde çekilerek yapılan ve vatandaşlara dağıtılan pişmaniye kısa sürede tükendi.

Osmanlı döneminde İzmit’te üretilen "saray tatlısı" pişmaniyenin tanıtılması amacıyla her yıl yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen festivalin İzmit ayağında, kentin işlek noktalarından olan Fethiye Caddesi ve İzmit Belediyesi önünde mehteran gösterisi eşliğinde pişmaniye çekildi.

Vatandaşlara dağıtılan 500 kilogram pişmaniye, gösterilen yoğun ilgi üzerine kısa sürede tükendi.

İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, burada yaptığı konuşmada, Pişmaniye Festivali'ni daha önce Bosna Hersek, Makedonya, Avusturya ve Azerbaycan'da, yurt içinde de İstanbul, Ankara ve Mardin'de düzenlediklerini anımsattı.

Bu sene 10'uncusunu düzenledikleri festivali Mardin'in Kızıltepe ilçesinden başlattıklarını belirten Bulut, festivaller sayesinde saray tatlısının İzmit'in markası haline gelmesini sağladıklarını söyledi.

Bulut, saray tatlısını İzmit Pişmaniyesi adıyla tescillediklerini dile getirerek, "Biz pişmaniye festivalini yaparken bu devamında gönül ve kardeşlik köprülerine dönüştü. Bu festivaller, gerçekleştirilen kültürel etkinliklerle şehrimize değer katarken bir yandan da gönül coğrafyamızdaki insanlarımızla buluşmamıza vesile oluyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Pişmaniye Festivali

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