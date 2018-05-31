AMASYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Günlük telaşın dışında, günlük kavganın dışında, çocuklarımızı, bayrağımızı, vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Amasya'da bir düğün salonunda iftar öncesi meslek, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dünyanın sanayi devriminin ardından dijital çağa geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, her gün birden fazla buluşun ortaya çıktığı bir çağın yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Değişimi birlikte yakalamalıyız. Toplumun her kesimi bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Değişimi ve dönüşümü yakalayacağız ki 21. yüzyılın Türkiye'sini, bölgesinde de dünyada da önemli bir noktaya en azından bölgesinde lider konuma taşımak durumundayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bilginin önemine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"'Bilgi çağındayız' diyoruz. Ramazan sofrasındayız. Bilgiye ve bilime en büyük önemi veren inancın İslamiyet olduğunu herkesin bilmesi lazım. Sevgili Peygamberimizin 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir' diyen bir hadis-i şerifi varsa bir alimin ölümünü bir alemin ölümüne bağlıyorsa bundan daha büyük bilime değer veren başka bir peygamber var mı? Yine aynı şekilde 'İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin' diyor, bilgiyi öğrenin diyor. Bilimden yana olun diyor çünkü bilgi aklı kullanmak demektir."