Vataniya Mobil'in Gazze ofisi kapatıldı

GAZZE (AA) - Merkezi Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Vataniya Mobil telekomünikasyon şirketinin Gazze şubesinin, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili olarak Başsavcılığa bilgi vermemesi nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Gazze'deki İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tevfik Naim bir Filistin gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze'deki Emniyet Teşkilatının, Vataniya Mobil şubesini Başsavcılığın talimatıyla kapattığını duyurdu. Naim, şirketin ofisinin, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırı da dahil olmak üzere Gazze'deki diğer emniyet olaylarıyla ilgili olarak Başsavcılıkla iş birliği yapmaması nedeniyle kapatıldığını ifade etti.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.