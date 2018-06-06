Vatikan Büyükelçisi Taha Carım şehadetinin 41. yılında anıldı

VATİKAN (AA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977 yılında Ermeni terör örgütü ESAK tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, Vatikan Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı.

"Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (ESAK)" isimli terör örgütü tarafından şehit edilen Türkiye'nin eski Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için şehadetinin 41. yılında Vatikan'ın Roma kent merkezindeki Cancelleria Sarayı'nda anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Ahmet Ülker, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve NATO Savunma Koleji nezdinde Türkiye'nin Kıdemli Milli Temsilcisi Elçi Müsteşar Türker Arı'nın yanı sıra bazı ülkelerin büyükelçileri, Vatikan'dan diplomatik temsilciler, Vatikan'ın akademik kurumlarından davetliler ile Vatikan ve Roma Büyükelçiliği nezdinde görevli diplomatlar katıldı.

Taha Carım anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşı ile Vatikan Papalık Marşı çalındı.