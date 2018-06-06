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Vatikan Büyükelçisi Taha Carım şehadetinin 41. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 03:27 | Son Güncelleme

Ermeni terör örgütü tarafından 1977'de şehit edilen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için Vatikan'ın Roma kent merkezindeki Cancelleria Sarayı'nda anma töreni yapıldı

VATİKAN (AA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977 yılında Ermeni terör örgütü ESAK tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, Vatikan Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı.

"Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (ESAK)" isimli terör örgütü tarafından şehit edilen Türkiye'nin eski Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için şehadetinin 41. yılında Vatikan'ın Roma kent merkezindeki Cancelleria Sarayı'nda anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Ahmet Ülker, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve NATO Savunma Koleji nezdinde Türkiye'nin Kıdemli Milli Temsilcisi Elçi Müsteşar Türker Arı'nın yanı sıra bazı ülkelerin büyükelçileri, Vatikan'dan diplomatik temsilciler, Vatikan'ın akademik kurumlarından davetliler ile Vatikan ve Roma Büyükelçiliği nezdinde görevli diplomatlar katıldı.

Taha Carım anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşı ile Vatikan Papalık Marşı çalındı.

Ardından etkinlikte bir konuşma yapan Büyükelçi Paçacı, Taha Carım'ın bundan 41 yıl önce Roma'da yapılan ve Ermeni terör örgütleri tarafından üstlenilen menfur saldırıda şehit edildiğini hatırlattı.

Şehit Büyükelçi Carım'a Allah'tan rahmet dileyen Paçacı, o dönemki Papa 6. Paul'un Carım'ın şehit edilmesinden 3 gün sonra Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda saldırıyı kınadığını anımsattı. Paçacı, konuşmasında şehit Büyükelçi Carım'ın öz geçmişini de okudu.

Etkinlikte, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği Din Görevlisi Emre Şimşek'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar programına geçildi. İftarda davetlilere Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden ikram edildi.

Dönemin Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, 9 Haziran 1977'de Roma'daki evinin önünde otomobilinden indikten sonra Ermeni terör örgütü mensuplarınca otomatik silahlarla taranarak şehit edilmişti. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ESAK üstlenmişti.

Örgüt, 1975-1987 yıllarında yaptığı terör eylemlerinde, 1973'ten 1993'e kadar faaliyet gösteren bir diğer Ermeni terör örgütü ASALA gibi çoğunlukla yurt dışında görevi başındaki Türk diplomatları hedef alıyordu.

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