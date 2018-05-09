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Vatikan'dan Medine'de kilise inşası haberlerine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

Vatikan Basın Ofisi Müdürü Burke: - "Vatikan, Suudi Arabistan'la ülkede kilise inşasına ilişkin anlaşma yapıldığı iddialarını yalanlamaktadır"

VATİKAN (AA) - Vatikan Basın Ofisi Müdürü Greg Burke, Vatikan'ın, Medine'de kilise inşa etmek için Suudi Arabistan ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Burke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatikan'ın, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde kilise inşa edeceği" haberleriyle ilgili, "Vatikan, Suudi Arabistan'la ülkede kilise inşasına ilişkin anlaşma yapıldığı iddialarını yalanlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Basında çıkan haberlerde, Vatikan ile Suudi Arabistan'ın kilise inşası konusunda anlaştığı ve kilisenin Medine'de Vatikan tarafından yaptırılacağı öne sürülmüştü.

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Kilise medine Suudi Arabistan Vatikan yalanlama

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