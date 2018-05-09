Vatikan'dan Medine'de kilise inşası haberlerine yalanlama

VATİKAN (AA) - Vatikan Basın Ofisi Müdürü Greg Burke, Vatikan'ın, Medine'de kilise inşa etmek için Suudi Arabistan ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Burke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatikan'ın, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde kilise inşa edeceği" haberleriyle ilgili, "Vatikan, Suudi Arabistan'la ülkede kilise inşasına ilişkin anlaşma yapıldığı iddialarını yalanlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Basında çıkan haberlerde, Vatikan ile Suudi Arabistan'ın kilise inşası konusunda anlaştığı ve kilisenin Medine'de Vatikan tarafından yaptırılacağı öne sürülmüştü.

