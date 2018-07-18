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"Vatman" figürü Madame Tussauds'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi'nin simgesi nostaljik tramvayın 1950'li yıllardaki ikonik sürücüsü "Vatman"ın bal mumu heykeli tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Caddesi'nin simgesi nostaljik tramvayın 1950'li yıllardaki ikonik sürücüsü "Vatman" figürünün bal mumu heykeli, Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmeye başladı.

Beyoğlu Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü ve Madame Tussauds İstanbul iş birliği ile gerçekleşen "Vatman" figürünün tanıtım toplantısı, Beyoğlu'nda nostaljik tramvayda yapıldı.

"Vatman" figürü, Madame Tussauds İstanbul'un açıldığı günden bu yana sergilenen Türk sanat müziğinin ünlü isimlerinden Zeki Müren'in bal mumu heykeli ve yine ünlü sanatçının seslendirdiği "Beyoğlu'nda Gezersin" şarkısı eşliğinde nostaljik tramvay seferiyle tanıtıldı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Şehir kültüründe binalar kadar insanlar da önemli, zaten şehirleri oluşturan insanlarla binalardır. Beyoğlu bu anlamda hem kendini hem de Türkiye'yi temsil ediyor." dedi.

Demircan, "Madame Tussauds"un insanlar üzerinden hikayeler kuran bir müze olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü bir müze ve İstanbul'da Beyoğlu'na da geldi. Aynı zamanda Beyoğlu nostaljisi içerisinde 'Vatman' geçmişte hayatımızın önemli bir parçasıydı. Tramvay hala yaşıyor. Vatman'ı da bir anlamda orada yaşatmayı arzu ettiler. Kendilerine müteşekkiriz. Sonuçta yerli ve yabancı buraya gelen insanlar kültürümüzü, sosyal hayatımızı anlamaya, tanımaya geliyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede insanımızı ve değerli şahsiyetlerimizi de tanıma fırsatı buluyorlar."

- "Vatman" figürü 8 ayda tamamlandı

AA muhabirine açıklamada bulunan Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ise müzenin 250 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "1950'li yıllarda en popüler olan şey Beyoğlu'nda nostaljik tramvay ve Vatman'ın elbiseleriymiş. Biz de o dönemi bugünkü kutlama ile resmettik." diye konuştu.

Suner, Grand Pera'nın ilk iki katında hizmet veren müzede, yakın zamanda şarkıcı Murat Boz'un bal mumu heykelinin de Tarık Akan, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Hidayet Türkoğlu, Brad Bitt, Messi, Muhammed Ali, Arda Turan, Rihanna gibi birçok ünlü ismin heykelinin yanında yer alacağını söyledi.

Vatman figürü, yaklaşık iki ay süren İETT arşiv taramaları sonucunda, 8 ayda tamamlandı.

Ayrıca İETT arşivindeki dönemin fotoları ve portrelerine sadık kalınarak oluşturulan figürün kostümünün üzerindeki İETT logo ve sicil numarası ise pirinçten özel olarak üretildi.

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Madame Tussauds nostaljik tramway Vatman

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