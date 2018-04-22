’Vayyy Kimler Gelmiş’ Efeler’de sahnelendi

Efeler Belediyesi tarafından Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda ‘Vayyy kimler gelmiş’ adlı 2 perdelik komedi oyunu sahnelendi.

Efeler Belediyesi’nin yeni sezon tiyatro günleri kapsamında çocuklara, yetişkinlere ve kadınlara yönelik birbirinden farklı oyunlar vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda Emrah Çamdereli’nin yazıp yönettiği “Vayyy Kimler Gelmiş” adlı oyun sahne aldı. Katılımcıların beğeni ile izlediği oyunda; Songül Beyoğlu, Çağıl Özdemir ve Emrah Çamdereli rol aldı.

Oyun sonunda Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın tarafından oyuncalara çiçek takdim edildi.