"Ve Cümleler Eşlik Etti Sanata" tezhip sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Hande Topbaş'ın 18 eserinden oluşan "Ve Cümleler Eşlik Etti Sanata" kişisel tezhip sergisi açıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında açılışı yapılan sergi, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Açılışta konuşan bienalin küratörü Serhat Kula, bienalde hem usta sanatçıların hem de talebelerinin birlikte "Ehl-i Hiref" ekolünü canlandırmaya çalışacak kişisel sergiler yaptıklarını anlattı. Kula, Fatih bölgesinde 20'den fazla mekanda sanatseverlerle buluşmaya devam eden bienal kapsamında açılışı yapılan kişisel sergide Hande Topbaş'ın tezhip çalışmalarından oluşan 18 kıymetli eserin bulunduğunu belirtti. Çalışmaların hepsinin yazı, işleme, desen ve motifleriyle çok kıymetli olduğunu kaydeden Kula, "Sayı olarak 18 adet gözükse de eserlerin her biri uzun vakitlerde tamamlanan ve tam bir sergi oluşturması için farklı ebat, form ve biçimlerde hazırlanmış işler." diye konuştu.

Hattat Hasan Çelebi ise Osmanlı devrinde dahi sanatların halka arz edildiği böyle derli toplu sergilerin yeterince yapılmadığını kaydetti. Bienale ilişkin ilk toplantılarda bienal yerine yerli bir isim kullanılmasının daha iyi olacağı yönündeki tavsiyesini hatırlatan Çelebi, "Bir daha ki sefere tekrar yapılırsa "Ehl-i Hiref" isminin çok münasip olacağını düşünür ve tavsiye ederim. Bütün sanatseverler bu mevsim bu sanatların her çeşidine zevk bakımından doydu. Ayrıca sanat hususunda çalışmak isteyenler de gayrete geldiler." ifadesini kullandı. - "Sergide tezhiple edebiyatı karıştırmaya çalıştım" Sanatçı Hande Topbaş, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, edebiyatla tanışmadan önce müzehhib olduğunu 10 yıldan uzun süre Nilüfer Kurfeyz ve Zehra Durmuş ile tezhip çalıştığını daha sonra kendisinin ders vermeye başladığını ifade etti. "Ali Urak Hocanın atölyelerine 10 yıldır gidiyorum. Yazmak okumakla besleniyor." diyen Topbaş, sergide tezhip ile edebiyatı karıştırmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi: