"Ve Cümleler Eşlik Etti Sanata" tezhip sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Hande Topbaş'ın 18 eserinden oluşan "Ve Cümleler Eşlik Etti Sanata" kişisel tezhip sergisi açıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında açılışı yapılan sergi, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.
Açılışta konuşan bienalin küratörü Serhat Kula, bienalde hem usta sanatçıların hem de talebelerinin birlikte "Ehl-i Hiref" ekolünü canlandırmaya çalışacak kişisel sergiler yaptıklarını anlattı.
Kula, Fatih bölgesinde 20'den fazla mekanda sanatseverlerle buluşmaya devam eden bienal kapsamında açılışı yapılan kişisel sergide Hande Topbaş'ın tezhip çalışmalarından oluşan 18 kıymetli eserin bulunduğunu belirtti.
Çalışmaların hepsinin yazı, işleme, desen ve motifleriyle çok kıymetli olduğunu kaydeden Kula, "Sayı olarak 18 adet gözükse de eserlerin her biri uzun vakitlerde tamamlanan ve tam bir sergi oluşturması için farklı ebat, form ve biçimlerde hazırlanmış işler." diye konuştu.
Hattat Hasan Çelebi ise Osmanlı devrinde dahi sanatların halka arz edildiği böyle derli toplu sergilerin yeterince yapılmadığını kaydetti.
Bienale ilişkin ilk toplantılarda bienal yerine yerli bir isim kullanılmasının daha iyi olacağı yönündeki tavsiyesini hatırlatan Çelebi, "Bir daha ki sefere tekrar yapılırsa "Ehl-i Hiref" isminin çok münasip olacağını düşünür ve tavsiye ederim. Bütün sanatseverler bu mevsim bu sanatların her çeşidine zevk bakımından doydu. Ayrıca sanat hususunda çalışmak isteyenler de gayrete geldiler." ifadesini kullandı.
- "Sergide tezhiple edebiyatı karıştırmaya çalıştım"
Sanatçı Hande Topbaş, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, edebiyatla tanışmadan önce müzehhib olduğunu 10 yıldan uzun süre Nilüfer Kurfeyz ve Zehra Durmuş ile tezhip çalıştığını daha sonra kendisinin ders vermeye başladığını ifade etti.
"Ali Urak Hocanın atölyelerine 10 yıldır gidiyorum. Yazmak okumakla besleniyor." diyen Topbaş, sergide tezhip ile edebiyatı karıştırmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"Tezhiple edebiyatı burada karıştırmaya çalıştım. Bu serginin normal bir tezhip sergisinden farkı bu. Benim için tabloların hikayeleri vardı. Bir hat yazısı aldığımda o yazıya bakarak ayetin mahiyetini düşünerek bir şey kurguluyor ve tezhibi öyle yapıyordum. Bu sergide ise tezhibin içindeki hikayeyi kaleme almayı tercih ettim. Edebiyat sanata eşlik etti."
Sergideki eserlerin hepsinin tezhibinin kendisine ait olduğunu dile getiren Topbaş, 18 eserin beşinin hat yazısının Hattat Hasan Çelebi'ye ait olduğunu, ikisinin de ebru içerikli olduğunu anlattı.
Topbaş şunları ekledi:
"Tezhibin hattın bir adım arkasında olması, bir gölge gibi onu takip etmesi gerektiğine inanıyorum. Tezhip tek olduğunda biraz yalnız hissediyorum ama ebru ve hat ona çok yakışıyor. Bu sergide tezhibe bir de edebiyat ekledim."
Açılışa Hattat Hasan Çelebi, İslam Seçen, Hikmet Barutçugil, Güvenç Güven'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Farklı ebatlarda çalışmaların yer aldığı "Ve Cümleler Eşlik Etti Sanata" isimli kişisel sergide, 'Anahtar', 'Özlem', 'öğüt', 'Gözyaşı' , 'Su yüzü', 'Adalet', 'İşittik' , 'Peygamber Tuğrası' , 'Meşk' , 'Yansıma' , ' Yöneliş' , 'Son Nefes' , 'İhsan' , 'Merhamet' , 'Yol' , 'Letafet' eserleri hikayeleriyle birlikte görülebiliyor.
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