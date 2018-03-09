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Ve Erdoğan devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:43 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan köşesinde Erdoğan'ın Nurettin Yıldız için devreye girdiğini yazdı

Nurerttin Yıldız’ın 'Yatak, yorgan, battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı, asansörde halvet' gibi sözleri infial yaratmıştı. Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Art arda gelen tepkileirn ardından Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan da konuyu bugünkü köşesine taşıdı ve Erdoğan'ın Nurettin Yıldız'ın fişini çektiğini iddia etti.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Bu adamlar İslam’ı küçük düşürüyor.
Bu adamlar İslam aleyhinde propaganda yapıyor gibiler.
Bu adamlar İslam’dan soğutma ve İslam’la alay ettirme memurları gibi.

Ben böyle dedikçe...

Bir güruh...

“Sen Nurettin Yıldız hoca efendimize nasıl böyle dersin” falan diye üzerime geldi.

Ve bingo!

Bütün bu tacizlerden resmen ve alenen kurtuldum!

Çünkü devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Başından sonuna kadar her kelimesine yürekten katıldığım sözlerle...

Nurettin Yıldız ve Nurettin Yıldız gibileri...

Iskartaya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan nurettin yıldız Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
islam güncellenemez ve modernize edilemez.kuran ve din her nesle her zamana olarak gönderilmiştir
“Allah vur dediyse vardır bir hikmet he ? hadi diyelim vurdun sonra ? o kızın abisi babası yok dimi? çıkar bi gün delinin biri o zaman der ki "Allah vur dedi hemşerim " der adli tıp kemiklerinden lego yapar. anlamışsındır.
VER GAZI HIZLANSINLAR,TRİBÜNLER İÇİN VER EMRİ İÇERİ ALSINLAR.
utanç verici bir durum. koskoca devletin yasalarını bir kişinin ağzına hapsettiler. adalet harekete geçmek için bir kişinin ağzına bakıyor o isterse oluyor istemezsse olmaz. ayıp günah.
kim bu adam kardeşim sosyal doku vakfı ne iş yapar hayatımda ilk defa duyuyorum bu adamlarda Ali kalkancılar gibi medyanın çıkardığı insanlar bunların lafını doğruymuş gibi birileri soyal medyaya ve basına servis ediyor itibar etmeyin böyle insanlara
erdoğan olmasa hiçbir savcı harekete geçmeyecek, erdoğan adaleti işte bu hale getirdi.
Ben şunu anlayamıyorum bu zat kadınlar hakkında ipe sapa gelmeyen konular hakkında konuşuyor Ulusal gazeteler yazıyor TV haberlerde çıkıyor Bizim savcılarımız bu gazeteleri okumuyor Tv seyretmiyor veya bu haberleri göremiyor Cumhurbaşkanı konuşunca hemen harekete geçiyor. Bunları göremeyen duyamayan savcılarımız içinde harekete geçecek bir kurum yok mu?
SEÇİM ÖNCESİ GEREKLİ ADIMLAR.
Sayin Cumhurbaşkanı sonuna kadar haklı,din tüccarlarına geçit yok bu ülke de artık. Din satan dinsizler defolsun bu ülkeden. Toplum okumayı yazmayı biliyor,kimsenin Tarikatlara ihtiyacı yok. Bu ülke fetö olayından sonra daha tarikat peşinde koşarsa beter olsun.
o sapığı ülke dışı edin arabistana gitsin bu tül din taciri sapık kur,a;nı sapıkça yorumlayan mahluklar istemiyoruz
DAREBE KADINI DÖV DEĞİLDİR BOŞAMADIR ALLAH HERKESE KURANI DOĞRU ANLAMAYI NASİP ETSİN
Vay be Erdoğanda tarihselci oldu. Yok tarihmiş, kültürmüş, zamanmış... Somut örnekler verseniz de herkes anlasa sayın Erdoğan.?!
allah adına din adına konuşuyormuş terbiyesiz hoca Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
böyle hocalar acilrn hemen hemen tutuklanmalı Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
şu sahte hocaların srtık tutuklanması lazım aci Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Bu çıkışlar bize hiç inandırıcı gelmiyor
besle kargaları, oysun g.tünü diye bir laf vardır, işte aynen burada yerini buldu. sen de islam gücellenmeli diye bir gaf yaparak buna katkıda bulundun. yine aldatıldın, yine yanlış yaptın. islam güncellenemez, islam ezeli ve ebedidir, zaten günceldir, her zamanın dinidir çünkü Allah' ındır ve Hz. Muhammed aracılığı ile en doğrusu ile insanlara öğretilmiştir, şereflidir. İnsan kafasını çalıştırır, aklını ortaya koyar doğru yolu bulur. bunun gibi beyinsiz ve rezil heriflerde akıl içinde kaybolur, defolur gider.
EVET DİNİMİZ ÇOK İSTİSMAR EDİYORLAR HER YERDE KULLANIYORLAR VE TÜR BEDDAHLIĞIN ÜSTÜNÜ DİN İLE KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Şimdiye kadar kime güvenerek konuşmuş bu nurettin denilen şahıs ? Şimdiye kadar o kadar şeyler söyledi ki ne hikmetse seçim yaklaşınca dinci ayağına yatıyorlar, soruşturma açıyorlar.
bir yanda kadınları güzel güzel süsleyip ekrana çıkaran adnan hoca bi yanda nurettin hoca yani sen varken adnan hocayamı dava açsınlar çok salakca birşey yapıp iki isminde sonuna hoca yazdım Allah beni affetsin
Yarın mahşerde kim ıskartaya çıkacak hepimiz göreceğiz inşallah.
lafı oturma organından anlayanlar vur deyince nefsin için değil Allah ın emirlerine muhalefette.
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