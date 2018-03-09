Ve Erdoğan devreye girdi

Nurerttin Yıldız’ın 'Yatak, yorgan, battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı, asansörde halvet' gibi sözleri infial yaratmıştı. Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Art arda gelen tepkileirn ardından Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan da konuyu bugünkü köşesine taşıdı ve Erdoğan'ın Nurettin Yıldız'ın fişini çektiğini iddia etti.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Bu adamlar İslam’ı küçük düşürüyor.

Bu adamlar İslam aleyhinde propaganda yapıyor gibiler.

Bu adamlar İslam’dan soğutma ve İslam’la alay ettirme memurları gibi.

Ben böyle dedikçe...

Bir güruh...

“Sen Nurettin Yıldız hoca efendimize nasıl böyle dersin” falan diye üzerime geldi.

Ve bingo!

Bütün bu tacizlerden resmen ve alenen kurtuldum!

Çünkü devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Başından sonuna kadar her kelimesine yürekten katıldığım sözlerle...

Nurettin Yıldız ve Nurettin Yıldız gibileri...

Iskartaya çıkardı.

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