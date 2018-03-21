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Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 10:38 | Son Güncelleme

Suriye’de kuruluş aşamasındaki nükleer reaktörün vurulması, 11 yıl sonra açıklığa kavuştu. Videolar ve fotoğraflar yayımlayan İsrail ordusu, saldırıyı düzenlediğini itiraf etti.

2007’nin eylül ayında Suriye’de düzenlenen ve o dönem dünya kamuoyunu sarsan hava saldırısının faili yaklaşık 11 yıl sonra belli oldu. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, olayın videolarını ve fotoğraflarını bugün dünya kamuoyuyla paylaştı.

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyr Ez Zor bölgesinde yer alan ve 2007 sonunda faaliyete geçmesi beklenen tesisi vurduğunu açıkladı. Bu tesisin nükleer reaktör olduğuna inanılıyor.

2007’deki saldırının ardından Suriye İsrail’i suçlamış, ancak vurulan hedefle ilgili detay vermemişti.

İsrail’in bu itirafı niye şimdi yaptığı büyük bir soru işareti oluştururken, Tel Aviv’den bugün yapılan açıklamada saldırının bugün İran'a mesaj olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Nükleer Reaktör

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yerle bir olacaksın eyy israil bekle ve gör....
İyi halt ettiniz, dünyayı kaosa, şiddete sürükleyerek, masum halkı çoluk çocuk demeden katleden yaratıcınız Allahın lanetli kulları israil oğullarısınız, sizden herşey beklenir. Allah kökünüzü kurutsun, yoksa dünyanın sonunu sizler getireceksiniz...
ALÇAK ESED ANCA KENDİ HALKINI BOMBALARSIN VİCDANSIZ KORKAK HADİ BAKALIM TAPAN YİYORSA İSRAİLE SALDIR GERÇİ SENİNDE ONLARDAN BİR FARKIN YOK ONLARDA MÜSLÜMANLARI KATLEDİYOR SENDE AYNISINI YAPIYORSUN.AKITTIĞIN KANDA BOĞULACAKSIN İNŞALLAH
BAŞ ŞEYTAN İSRAİL. İRAN'A AYNISINI YAP BAKALIM NE OLACAK, İRAN KOLAY LOKMA DEĞİL.
"hayırdır". kokusu çıkar yakinda
yazıklar olsun müslüman alemi Allah'ın lanetledigi bir kavimin esiri olduk
Yahudileri Allah lanetlemiş, Müslümanları ise yine müslümanlar lanetlemiş. Biz ahmak gibi tüm zulmu Rusya israil ABD yaptı diyoruz. Bakın İslam ülkelerine, insanlar birbirlerine neler yapıyor. Başta ülkemiz Türkiye sonra mısır Arabistan Suriye diğerleri hep ayni. anlayiş da şu şekilde, benden olanlar vatanperver olmayanlar hain.
hdemirtasli İsrail'e kafa tutan Saddam, Kaddafi ve Esat'tı ikisini yok ettiler diğerinide kendi derdine düşürdüler. Önce anlaman lazım ne olup bittiğini.
arkadaşlar ,israil ve abd zaten dünyayı karıştırıp akıllarınca kaos yaratıp hz.isa,hz. mehdi ve deccalin çıkması için armegedon un çıkması için uğraşıyorlar ama allah İsrail oğullarına vermiş olduğu son şans bunu iyilik yönünde kullanmayıp kötülükle huzur düzen bozmada kullanırsa allah israile büyük bir azimet yaşatacak ve sonucu çok kötü olacak bunu araştırın görün ,kim düzen ve huzuru bozr ise ve allahın dinine saldırırsa allahu teala onu kıskıvrak yakalayıp mutlka hesabını soracaktır ,bu dünyada insan oğluna belli zaman verilmiş iyi kullanmak gerek ,şeytanlık yapmaya gerek yok israil
ey İsrail , bu düzeni ve dünyayı karıştırmakta üstünüze yok abd ile beraber olup karışıklık ve fasat çıkartıyorsunuz sonrada kapı arkasından seyrediyorsunuz , bunun hesabı sorulur,doguda olan karışıklığın ve fasadın çoğu size ait bunu gizleyemezsin allah var senin kurduğun planlara karşı oda plan kuruyor,gargad ağacı bile size fayda veremeyecek birgün ,sonunuz yakınlaşıyor yaptığınız her kötülük sizi sona götürüyor bunu araştırın görün arkadaşlar
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