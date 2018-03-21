Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

2007’nin eylül ayında Suriye’de düzenlenen ve o dönem dünya kamuoyunu sarsan hava saldırısının faili yaklaşık 11 yıl sonra belli oldu. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, olayın videolarını ve fotoğraflarını bugün dünya kamuoyuyla paylaştı.
İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyr Ez Zor bölgesinde yer alan ve 2007 sonunda faaliyete geçmesi beklenen tesisi vurduğunu açıkladı. Bu tesisin nükleer reaktör olduğuna inanılıyor.
2007’deki saldırının ardından Suriye İsrail’i suçlamış, ancak vurulan hedefle ilgili detay vermemişti.
İsrail’in bu itirafı niye şimdi yaptığı büyük bir soru işareti oluştururken, Tel Aviv’den bugün yapılan açıklamada saldırının bugün İran'a mesaj olduğu belirtildi.
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