Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu tahminlerine göre; bugün İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağış var. Anadolu Yakası'ndan giriş yapan sağanak yağışın ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına beklenen bölgeler için de ayrı bir son dakika uyarısı yayınladı. Yağmurun etkisiyle sıcaklıklar birkaç derece düşecek…

İSTANBUL HAVA DURUMUNA AİT SON BİLGİ

İstanbul'da bugün sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgar Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise 13 derece olması bekleniyor.

SON HAVA TAHMİNLERİ

Bugün Türkiye’nin hemen hemen tamamı yağış alacak. Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı şehirleri haricinde tüm yurtta yağış bekleniyor. Bazı şehirlerde yağmurlara fırtına da eklenecek. Yağışlar yarın yurdun batısından itibaren sona ermeye başlayacak. Meteoroloji’nin bugün için yaptığı hava durumu tahminleri şu şekilde; Son değerlendirmelere göre; Mersin, Karaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum’un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.