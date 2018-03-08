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Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 07:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış başladı. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur zor anlar yaşanmasına neden oldu. Son dakika hava durumu tahmine göre; başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanı yağışa teslim olacak. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada İstanbul için de uyarı geldi. Birçok şehirde sağanak yağışa gök gürültüsü de eşlik edecek. Yağışların öğleden sonra artması bekleniyor. Peki bugün (8 Mart Perşembe) havalar nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu tahminlerine göre; bugün İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağış var. Anadolu Yakası'ndan giriş yapan sağanak yağışın ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına beklenen bölgeler için de ayrı bir son dakika uyarısı yayınladı. Yağmurun etkisiyle sıcaklıklar birkaç derece düşecek…

İSTANBUL HAVA DURUMUNA AİT SON BİLGİ

İstanbul'da bugün sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgar Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise 13 derece olması bekleniyor.

SON HAVA TAHMİNLERİ

Bugün Türkiye’nin hemen hemen tamamı yağış alacak. Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı şehirleri haricinde tüm yurtta yağış bekleniyor. Bazı şehirlerde yağmurlara fırtına da eklenecek. Yağışlar yarın yurdun batısından itibaren sona ermeye başlayacak. Meteoroloji’nin bugün için yaptığı hava durumu tahminleri şu şekilde; Son değerlendirmelere göre; Mersin, Karaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum’un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroji Genel Müdürlüğü Ege’nin güneyi için son dakika fırtına uyarısı yayınladı, uyarı şu şekilde;
Güney Ege’de rüzgarın bugün (08.03.2018 Perşembe) öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, aynı gün (08.03.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

Yağışlı günlerin ardından hafta sonu yurdu güneşli bir hava bekliyor. Türkiye’nin hiçbir şehrinde yağış beklenmezken güneşli havayla beraber sıcaklıklar da artacak. Türkiye baharı hissedeceği ilk hafta sonunu yaşayacak,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
METEOROLOJi pek anlamiyor bu isten kurumda basi bosluk var memurlar 10da ise gelip 3 de isten cikiyor
her gün kar yağacak yağmur yağacak haberleri boş çıktı. yaz geldi yaz.
Kışın az yağdı. Şimdi telafi olur inşaallah
Üç aydır bir şeyler geliyor,,,hiç bir şey gelmese yeni mevsim gelir mantalitesi,,meteolojimiz sağolsun...
Pırıl pırıl Fethiye sabahından herkese günaydınnn..
abi mart bitecek hala havalarla ilgili uyarılar geliyor bu nedir yahu Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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